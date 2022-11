LIVE BOLA Liga Italia 5-7 November 2022 Pekan ke-13, Big Match Juve Vs Inter, AC Milan Vs Spezia

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-13 yang akan mulai dari 5-6 November 2022 di mana ada duel big match Juventus vs Inter Milan.

Laga di pekan ke-13 Liga Italia Serie A menyajikan sejumlah laga seru yang sayang untuk dilewatkan, melibatkan Juventus, Inter Milan, AS Roma, Lazio, Napoli, Atalanta hingga AC Milan.

Sesuai jadwal Liga Italia di pekan ke-13, terdapat setidaknya tiga laga Big Match yang tersaji, di antaranya Atalanta vs Napoli, AS Roma vs Lazio dan Juventus vs Inter Milan, sedangkan AC Milanberuntung hanya berhadapan dengan tim promosi, Spezia.

Liga Italia Serie A pekan ke-13 dimulai pada Sabtu (5/11), dibuka dengan laga Udinese vs Lecce pada pukul 02.45 WIB dinihari.

Gelandang Inter Milan Nicolo Barella (2ndL) merayakan dengan bek Inter Milan Belanda Stefan de Vrij setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Salernitana pada 16 Oktober 2022 di Giuseppe-Meazza (San Siro) stadion di Milan.

Dilanjutkan dengan laga Empoli vs Sassuolo dan Salernitana vs Cremonese, pada pukul 21.00 WIB.

Di hari selanjutnya, Minggu (6/11/2022), laga dimulai dengan duel dua tim papan atas Klasemen Liga Italia, antara Atalanta vs Napoli pada pukul 00.00 WIB, dilanjutkan dengan laga antara AC Milan vs Spezia, pukul 02.45 WIB.

Setelah laga antara AC Milan vs Spezia, terdapat tiga lainnya di hari yang sama, di antaranya Bologna vs Torino (18.00 WIB), Sampdoria vs Fiorentina dan Monza vs Verona (21.00 WIB).

Lalu, di hari terakhir pada Senin (7/11) terdapat dua big match yang tersaji sekaligus menutup pertandingan di pekan ke-13, yakni duel ibu kota, AS Roma vs Lazia, pukul 01.00 WIB, dan Juventus vs Inter Milan pada pukul 02.45 WIB.

Seluruh laga dapat disaksikan melalui siaran langsung Bein Sports 1 dan live streaming TV Online via Vidio.com.

AC Milan suskes membantai AC Monza 4-1 dalam lanjutan laga Liga Italia 2022-2023, Sabtu (22/10/2022)

Jadwal Liga Italia Pekan ke-13

Sabtu (05/11/2022)

02:45 - Udinese vs Lecce

21:00 - Empoli vs Sassuolo

21:00 - Salernitana vs Cremonese

Minggu (06/11/2022)

00:00 - Atalanta vs Napoli

02:45 - AC Milan vs Spezia

18:30 - Bologna vs Torino

21:00 - Sampdoria vs Fiorentina

21:00 - Monza vs Verona

Senin (07/11/2022)

01:00 - AS Roma vs Lazio

02:45 - Juventus vs Inter Milan. (*)

