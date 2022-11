Beda dengan Luna Maya, Begini Sikap Melaney Ricardo Soal Dugaan Perselingkuhan Suami Ayu Dewi 

TRIBUN-MEDAN.com - Melaney Ricardo baru-baru ini menuai pujian dari publik karena pilihannya untuk tidak ikut campur dalam permasalahan rumah tangga sahabatnya.

Awalnya Melaney Ricardo diundang untuk hadir dalam acara program Rumpi Trans TV, Kamis (3/11/2022).

Dalam acara yang dibawakan oleh Feni Rose tersebut, Melaney Ricardo diberikan beberapa pertanyaan terkait isu-isu yang menimpa dirinya dan orang di sekitarnya.

Geng Menteri Ceria saat menghadiri pernikahan Edric Tjandra (Instagram @melaney_ricardo)

Lalu Feni Rose pun menyinggung perihal isu miring yang menimpa sahabat Melaney Ricardo, Ayu Dewi.

Seperti diketahui, rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau hingga saat ini masih menjadi sorotan publik di media sosial.

Hal ini lantaran Regi Datau diduga pernah selingkuh selama 4 tahun dengan selebgram sekaligus YouTuber Denise Chariesta.

Dugaan perselingkuhan itu muncul setelah Denise secara mendadak mengaku dirinya pernah menjadi wanita simpanan pria beristri.

Denise pun menyebut ciri-ciri pria yang menjadi kekasih terlarangnya selama 4 tahun itu adalah suami dari artis Indonesia, yang memiliki 3 anak dan berinisial R.

Lalu ia pun menyebut pria tersebut juga hobi karaoke dan dikenal sebagai sosok suami yang tidak romantis tetapi justru menggemaskan menurut netizen.

Akhirnya publik pun menduga sosok pria tersebut adalah Regi Datau, suami dari Ayu Dewi.

Publik pun menyayangkan sikap Regi Datau tersebut dan mulai curiga bahwa sudah lama Ayu Dewi menyindir perilaku suaminya yang selingkuh itu.

Melaney Ricardo (HO / Tribun Medan)

Karena itu Feni Rose pun penasaran bagaimana Melaney Ricardo menyikapi isu miring yang menimpa rumah tangga sahabatnya tersebut.

"Andai ada kabar suami sahabat kamu itu selingkuh, terus yang ngaku selingkuhannya itu koar-koar di sosmed. Kamu sebagai sahabat akan ngapain?" tanya Feni Rose kepada Melaney Ricardo.

"I don't wanna get involved, cause not my business," jawab Melaney Ricardo dalam Bahasa Inggris.