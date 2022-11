Link Nonton Film Korea Seoul Vibe, Kisah Pembalap yang Melakukan Penyelidikan Operasi Dana Gelap VIP

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea Seoul Vibe tayang di Netflix pada Agustus 2018 lalu dan genre laga komedi.

Film Korea Seoul Vibe ini dibintangi Yoo Ah-in dan sederet artis berkelas lainnya.

Film Korea Seoul Vibe yang juga menceritakan tentang kisah pembalap dan sejumlah misinya yang bikin hati berdebar.

Aktor terkenal lainnya yang main dalam film ini ada Yoo Ah-in, Go Kyung-pyo, Lee Kyu-hyung, Park Ju-hyun, Ong Seong-wu, Kim Sung-kyun, Moon So-ri, dan Jung Woong-in.

Film yang baru tayang ini berdurasi nyaris 2,5 jam.

Film Korea Seoul Vibe berdurasi 1 jam 38 menit ini disutradarai oleh Moon Hyun Sung.

Moon Hyun Sung juga membuat film Korea yang tak kalah menarik lainnya, seperti As One dan The King’s Case Note.

Spoiler Film Korea Seoul Vibe

Film Korea Seoul Vibe berlatar pada tahun 1988, berkisah tentang para pengemudi Sanggye Supreme Team yang terjerat dalam penyelidikan operasi dana gelap VIP.

Pada saat upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas di Seoul, para pengemudi mobil balap menunjukkan aksinya, termasuk Sanggye Supreme Team yang berlangsung di pusat kota Seoul.

Selain itu, pergerakan dana ilegal ini pun terjadi dengan sangat kacau di hampir seluruh kota.

Para pengemudi balap mobil ini pun direkrut untuk mengejar dana ilegal tersebut.

Pemain penting dalam film ini adalah Dong Wook (Yoo Ah In) ia merupakan pemimpin Sanggye Supreme Team yang beranggotakan Woo Sam (Go Gyung Pyo), yang juga merupakan seorang DJ, selain itu ada Bok Nam (Lee Kyu Hyung), yang menguasai jalanan di kota Seoul.

Lalu ada, Yoon Hee (Park Ju Hyun) merupakan adik perempuan dari Dong Wook, sekaligus yang menjadi pemimpin klub biker terbesar di kota Seoul.