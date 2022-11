Putri Nikita Mirzani Bantah Pernyataan Olla Ramlan, Tak Terima Disebut Tembak Sean Mikael Duluan

TRIBUN-MEDAN.com - Kisah cinta Lolly putri sulung Nikita Mirzani dengan Sean Mikael putra Olla Ramlan, hingga kini ramai menjadi perbincangan.

Bahkan Lolly dan Sean tak lagi segan untuk memamerkan momen kemesraan keduanya di media sosial masing-masing.

Bahkan, hubungan Sean dan Lolly sudah mendapat restu dari kedua belah pihak, Olla Ramlan dan Nikita Mirzani tak masalah jika anak-anaknya menjalin hubungan.

Baca juga: BCL Dituding Hamil Gegara Video Perut Buncit Disorot Warganet, Nama Ariel NOAH Ikut Terseret

Beberapa waktu lalu, Olla Ramlan buka suara mengenai hubungan anaknya dengan putri sulung Nikita Mirzani itu.

Olla Ramlan juga menceritakan bagaimana awal mula sang putra bisa berpacaran dengan Lolly.

Mantan istri Aufar Hutapea menyebut bahwa putri Nikita Mirzani yang menyatakan cinta kepada Sean Mikael berpacaran.

Hal ini diungkap waktu Olla Ramlan menjadi bintang tamu di program acara Rumpi Trans TV.

Mengetahui hal itu, akhirnya Lolly memberikan pernyataan.

Putri Nikita Mirzani itu membantah pernyataan dari Olla Ramlan dan menjelaskan mengapa ia bisa menjalin hubungan dengan Sean.

Baca juga: Berita Populer Hari Ini, Laga AC Milan vs Spezia, Update Kasus Pembunuhan Brigadir J

Saat sedang siaran langsung dalam Instagram pribadinya, Lolly mengungkapkan bahwa ia memang menyatakan perasaannya kepada sang pacar duluan.

Namun, ia membantah mengajak Sean berpacaran.

"Aku tuh kenapa bisa pacaran Sean? Karena yang confess feelings duluan itu aku. Aku cuma bilang 'Hey i like you' (aku suka kamu). Tapi kayak aku nggak nembak dia.”

“Terus dia bilang 'i like you too'," ujar Lolly.

Sontak jawaban Sean Mikael itu membuat Lolly terkejut karena putra Olla Ramlan justru menyukainya balik.