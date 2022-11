HASIL Drawing 16 Besar Liga Champions, Liverpool Vs Real Madrid, PSG vs Bayern, Milan Vs Spurs

Hasil undian atau drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023 terjadi duel big match termasuk bertemunya lagi Liverpool vs Real Madrid.

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil undian atau drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023 terjadi duel big match termasuk bertemunya lagi Liverpool vs Real Madrid.

Selain Liverpool vs Real Madrid, ada duel akbar juga yakni dan Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Muenchen serta AC Milan vs Tottenham.

Hasil ini diketahui setelah drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023 rampung digelar di kantor UEFA, Nyon, Swiss, pada Senin (7/11/2022) malam WIB.

Adapun hasil undian 16 besar Liga Champions 2022-2023 mempertemukan juara dan runner-up di fase grup.

Aturan menyebut, tidak ada tim dari satu negara yang sama akan bertanding pada 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Selain itu, setiap tim juga tidak bisa melawan pesaing yang sebelumnya mereka hadapi di fase grup.

Berdasarkan aturan tersebut, didapatkan hasil drawing Liga Champions untuk babak 16 besar berikut ini:

Hasil Drawing Liga Champions 2022-2023

Babak 16 Besar

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli