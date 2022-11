Hingga Oktober 2022, Segini Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut hingga Oktober 2022 mencapai 268.654,55 ton dari realokasi sebanyak 333.319 ton.

Realisasi tersebut sesuai dengan Keputusan Gubsu No 521.3/172.09/SAPRA.

"Adapun rincian alokasi kebutuhan untuk jenis pupuk urea tahun 2022 sebanyak 173.421 ton, dengan realisasi serapan sebanyak 138.087,55 ton atau 79,63 persen," ungkap Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara melalui Kasi Pupuk Heru Suwondo kepada Tribun Medan, Senin (7/11/2022).

Kemudian untuk jenis pupuk SP36 realisasinya mencapai 10.108 ton atau 92.30 persen dari alokasi sebesar 10.951 ton, kemudian realisasi pupuk ZA mencapai 10.836 atau 94.31 persen dari realokasi 11.490 ton

"Realokasi NPK ada sebanyak 126.693 ton dan realisasinya mencapai 99.605,00 ton, atau 78.62 dan organik 10.764 ton, realisasinya 10.009 ton atau 92.99 persen," jelasnya.

Dia menyebutkan, dari 32 kabupaten/ kota di Sumut yang menerima alokasi pupuk tertinggi serapan jenis urea pada tahun 2022 berada di Kabupaten Simalungun, Deliserdang, Karo, Dairi dan Langkat sebagai penggunaan pupuk yakni jenis urea tertinggi.

Diketahui, saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Sumut ditetapkan yakni jenis Pupuk Urea Rp 2.250 per kilogram, SP36 Rp 2.400 per kilogram.

Kemudian Za Rp 1.700 per kilogram, NPK Rp 2.300 per kilogram, NPK untuk Cacao Rp 3.300 per kilogram, pupuk organik Rp 800 per kilogram dan pupuk organik cair Rp 20.000 per liter.

"Pupuk bersubsidi diberikan selektif dengan menggunakan sistem RDKK (Rencàna Definitif Kebutuhan Kelompok), Penerima subsidi pupuk lebih dulu tergabung dalam kelompok tani untuk mengajukan RDKK agar tepat sasaran,"

"Jadi petani lebih dulu terdaftar dalam kelompok tani dan pupuk selektif diberikan. Atas dasar itu petani memperoleh pupuk bersubsidi," pungkasnya

