Link Nonton dan Spoiler Film Korea I, Kisah Persahabatan dan Perjuangan Hidup

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea I / Child bergenre melodrama garapan Lotte Culture Works yang dirilis pada 10 Februari 2021.

Film Korea I ini disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Kim Hyun Tak.

Film Korea I ini dibintangi oleh aktris veteran Ryu Hyun Kyung yang sebelumnya menjadi peran utama dalam film sukses Mama, Two Weddings and a Funeral dan Miss Cherry’s Love Puzzle.

Ada juga aktris Korea cilik Kim Hyang Gi yang berperan di film Along with the Gods: The Two Worlds dan Along With the Gods: The Last 49 Days, ia juga memenangkan penghargaan untuk perannya di film Innocent Witness.

Selain itu, film drama ini semakin menarik dengan dibintangi aktor-aktor ternama lainnya, seperti Yeom Hye Ran, Yoon Jung Hoon, Kim Hyun Mok, Lee Soo Bin dan masih banyak lagi.

Di film ini, ia berperan sebagai seorang gadis remaja yang baru saja keluar dari panti asuhan bernama A Young. Karena umurnya, ia terpaksa menopang kehidupannya sendiri dengan mengambil kerja part-time.

Film Korea I (HO)

Spoiler Film Korea I

Film ini bercerita tentang gadis yang lulus dengan jurusan pendidikan anak menjadi pengasuh untuk ibu yang membesarkan seorang anak berusia enam bulan seorang diri.

Film Korea I mengisahkan A Young (diperankan oleh Kim Hyang Gi) dia dibesarkan di panti asuhan, sampai ia harus pindah karena usianya yang sudah besar.

A Young tinggal sendirian di sebuah apartemen, lalu ia mengambil jurusan pendidikan anak di sekolahnya.

A Young telah melalui berbagai pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri.

Kini, dia mengambil pekerjaan baru, yakni sebagai pengasuh bayi untuk Young Chae (diperankan oleh Ryu Hyun Kyung).

Young Chae merupakan seorang ibu tunggal. Dia telah memutuskan untuk membesarkan bayinya, Hyeok, sendirian apapun yang terjadi.

Dengan bantuan A Young, Young Chae akhirnya mendapatkan kembali kesehatan mentalnya dan mulai bermimpi untuk memiliki kehidupan normal.

Young Chae pun awalnya tidak menyangka di umurnya yang sangat belia, A Young bisa membantunya dengan telaten.

Suatu ketika, Hyeok mengalami kecelakaan. Young Chae menempatkan semua kesalahan yang terjadi kepada A Young.

Lantas bagaimanakah kisah keduanya sukses kah Young Chae mengembalikan Kesehatan mentalnya dan mampukah A Young menghadapi permasalah yang dihadapinya, saksikan Film Korea I yang telah tayang di VIU

Link Nonton Film Korea I : https://lk21official.org/i-2021/

