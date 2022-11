Drama Korea Youth of May.

Link Nonton Drakor Youth of May, Kisah Cinta Tragis Berlatar Belakang Pemberontakan Gwangju 1980

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau drakor Youth of May merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang masa pemberontakan Gwangju pada tahun 1980.

Tayang pada 3 Mei 2021 lalu, drama Korea Youth of May ini masih menjadi drama yang dicari-cari oleh para pecinta K-drama.

Drama Korea Youth of May ini merupakan menjadi ajang reuni antara Lee Do Hyun dan Go Min Si dimana keduanya pernah memerankan drama yang sama yakni sweet home.

Baca juga: Wajah 8 Oknum Polisi yang Aniaya Perawat RS Bandung, Bikin Malu Polda Sumut hingga Minta Maaf

Lee Do Hyun telah mencuri perhatian penonton dengan memerankan berbagai peran di drama seperti Hotel del Luna, Melancholia, 18 Again, hingga Sweet Home.

Begitu pula Go Min Si, ia telah memerankan beberapa peran di berbagai drama seperti Jirisan, Sweet Home, hingga Love Alarm.

Selain Lee Do Hyun dan Go Min Si, drama Korea ini juga diperankan oleh aktor dan artis Korea ternama lainnya seperti Lee Sang Yi, Keum Sae Rok, dan Oh Man Seok.

Terdiri dari 12 episode, drama ini disutradarai oleh Song Min Yeob bekerjasama dengan penulis naskah Lee Kang.

Baca juga: Buntut Oknum Polisi Anggar Jago, Kuasa Hukum RS Bandung Sebut Polda Sumut Sudah Minta Maaf

Sinopsis drama Korea Youth of May

Drama Youth of May menceritakan tentang kisah cinta dua pemuda yang terseret ke dalam pemberontakan Gwangju yang terjadi pada Mei 1980.

Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) adalah seorang siswa sekolah kedokteran yang menawan dan brilian.

Hwang Hee Tae terlihat lebih menarik karena kemampuannya dalam bermain musik.

Kemudian, dia jatuh cinta pada Kim Myung Hee (Go Min Si), seorang perawat yang gigih dan mandiri.

Meski tinggal sendiri, ia tetap disibukkan dengan pekerjaannya sebagai perawat.

Myung hee merupakan sosok wanita pemberani dan suka mengungkapkan pendapatnya di depan umum, hal ini membuat dirinya sering melawan ketidakadilan.