Wardah Memeriahkan Event Terbesar di Asia Tenggara, Medan X Beauty 2022

TRIBUN-MEDAN.COM – Event kecantikan terbesar di Asia Tenggara, Medan X Beauty 2022 diselenggarakan 4-6 November 2022 di Santika Premiere Dyandra.

Satu di antara brand yang mengikuti acara ini adalah Wardah.

Public Relation Wardah, Wahidah Oktavia, kepada Tribun Medan di Santika, Minggu (6/11), mengatakan pihaknya ingin mendukung event kecantikan ini agar dapat memperkenalkan produk Wardah kepada lebih banyak orang.

Sebagai brand nomor satu untuk make up dan skin care di Indonesia, Via, sapaan Wahidah Oktavia, mengungkapkan pihaknya ingin terus berinovasi dan mengikuti tren dalam make up dan skin care agar masyarakat dapat memilih produk lokal untuk dipercayai.

“Wardah sebagai brand nomor satu untuk make up dan skin care di Indonesia, terus mendorong diri untuk inovasi dan juga mengikuti serta menciptakan tren-tren yang akan datang. Kami berharap untuk para perempuan khususnya di Medan untuk terus memakai produk lokal,” ujar Via.

"Lebih lanjut kita ingin lebih banyak orang mengetahui bahwa Wardah dengan inovasinya akan terus berkembang dan menghadirkan produk-produk terbaru yang terbaik,” tambahnya.

Pantauan Tribun Medan, selama pergelaran acara pengunjung sangat antusias mendatangi booth Wardah yang juga menyediakan banyak promo sekaligus rangkaian kegiatan yang makin menyemarakkan penyelenggaraan Medan X Beauty 2022.

Salah satu acara yang ramai ditunggu adalah talkshow bersama Abel Cantika, Beauty Influencer asal Jakarta.

Selain itu Wardah juga mengadakan free skin check selama tiga hari berturut-turut.

“Masya Allah, luar biasa sekali antusias dari pengunjung sangat baik dan heboh sehingga membuat booth kita selalu ramai pengunjung,” sebut Via.

Ia menilai acara-acara seperti ini harus sering dilakukan agar produk lokal dapat terus eksis dan dapat bersaing dengan produk luar lainnya.

Via mengemukakan pihaknya berkeinginan untuk mengikuti kembali Medan X Beauty tahun depan dengan menampilkan lebih banyak produk Wardah yang terbaik.

(cr20/tribun-medan.com)