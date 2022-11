Lirik dan Chord Lagu Batak Nasibhu Do Inang By Lundu Manurung

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Nasibhu Do Inang merupakan Lagu Batak single Lundu Manurung yang diciptakan oleh Asman Sinaga.

Lagu Batak Nasibhu Do Inang saat ini tengah viral dan banyak dijadikan backsound TikTok.

Lagu Batak Nasibhu Do Inang dirilis pada Oktober 2019 melalui kanal YouTube Lundu Mandurung.

Lirik dan Chord Lagu Batak Nasibhu Do Inang

Intro : F..C..G..C..G



C F

haccit.. jala dangol do da inang

F C

ngolu ni anakmon di parjalangan on..

C

hu ula do sude nasa tolap ni gogokki

G C G C G

nasibhu do inang ikkon.. sisongonon..

C F

sugari ma adong di damang i

F C

dang songonon sitaonon ni anakkonmon..

C

dang hu sol-sol i ho inang

C

dang hu sol-sol i ho amang

G C G C

bagianhi do da inang bagi..an lapung i..

Reff :

F

pos ma roham ale inang nauli lagu..

F G C

ai dang na lupa au tu ho da inokku..

F

tangiang mi ma baen lao mandoha anakmon

F G C

asa horas jala jumpang na jinalahan

F

ganjang ma umur mi

C

jala hipas ma ho amang

G C

tangianghon au di parjalangan on..

F

ganjang ma umur mi..

C

jala hipas ma ho amang..

G C G

tangianghon au di parjalangan on..

C F

suga..ri ma adong di damang i

F C

dang songonon sitaonon ni anakkonmon..

C

dang hu sol-sol i ho inang

C

dang hu sol-sol i ho amang

G C G C

bagianhi do da inang bagi..an lapung i..



Reff :

F

pos ma roham ale inang nauli lagu..

F G C

ai dang na lupa au tu ho da inokku..

F

tangiang mi ma baen lao mandoha anakmon

F G C

asa horas jala jumpang na jinalahan

F

ganjang ma umur mi..

C

jala hipas ma ho amang..

G C

tangianghon au di parjalangan on..

F

ganjang ma umur mi..

C

jala hipas ma ho amang..

G C

tangianghon au di parjalangan on..

F

ganjang ma umur mi..

C

jala hipas ma ho amang..

G C

tangianghon au di parjalangan on..

F

ganjang ma umur mi..

C

jala hipas ma ho amang..

G C

tangianghon au di parjalangan on..

Outro : F G C -F C

(cr30/tribun-medan.com)