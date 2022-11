Jadwal Pertandingan NBA Kamis, Cav Intai Bucks, Siapa Pecundang Derby LA?

Tribun-Medan.com - NBA musim 2022-2023 memasuki laga kesepuluh –bagi sebagian tim laga kesebelas. Cleveland Cavaliers yang gagal menuai hasil positif di laga terakhir kontra Los Angeles (LA) Clippers, mencoba bangkit untuk tetap dapat membayang-bayangi Milwaukee Bucks di puncak klasemen umum NBA Wilayah Timur (Eastern Conference).

Cavaliers akan menghadapi Sacramento King di Golden 1 Center, Sacramento, California, Kamis (10/11/2022) pagi WIB. Ini akan menjadi bentrok ke 124 bagi kedua tim.

Sejauh ini, skor terbilang sangat ketat. Terhitung sejak laga perdana pada 30 Oktober 1970 (Kings saat itu masih bernama Cincinnati Royals), dari 123 laga, Cavaliers memenangkan 61 laga sedangkan Kings 62 laga.

Namun demikian Cav mendominasi dua laga terakhir. Pada 11 Januari 2022, Cavaliers menang dengan angka sangat tipis, hanya setengah bola: 109-108. Adapun laga 12 Desember 2021 dimenangkan dengan marjin lebih lebar, 117-103.

Bagaimana kali ini? Rekor menang kalah Sacramento Kings tidak terlalu bagus. Sembilan laga, mereka kalah enam kali dan hanya menang tiga. Jomplang dibanding Cavaliers yang menorehkan catatan 8-2.

Sebagian besar pengamat NBA mengunggulkan Cavaliers. Selain rekor head to head, catatan-catatan mereka yang lain juga mengesankan.

Cav menempati posisi keempat dalam offensive rating di NBA musim ini, mencetak 116,0 poin per-100 possessions. Mereka juga berada di peringkat kedua dalam hal persentase keberhasilan melesakkan tiga angka (39,9 persen) dan peringkat tiga dalam defensive rebounds yang mencapai 35.6 per-100 possessions.

KEMELUT - Pemain Sacramento Kings De’Aaron Fox (kanan) melompat untuk memasukkan bola pada satu kemelut di jantung pertahanan Cleveland Cavaliers pada pertandingan NBA di Golden 1 Center, Sacramento, California, 11 Januari 2022. Cavaliers akan kembali bentrok melawan Kings pada laga lanjutan NBA 2022-2023 di tempat yang sama, Kamis (10/11/2022) pagi WIB. (NBAE/AFP/Rocky Widner)

Meski begitu, tuan rumah tetap punya peluang untuk menang. Kekalahan menyesakkan atas Clippers mungkin saja memberi pengaruh pada performa Cavaliers.

Jika Cavaliers menang mereka akan tetap menempel Milwaukee Bucks yang masih nangkring di puncak klasemen. Bahkan boleh jadi ada pergeseran posisi apabila di laga lain, Bucks kembali gagal memenangkan laga.

Seperti juga Cavaliers, di laga sebelumnya, Bucks kalah –sekaligus memutus laju sembilan kemenangan beruntun mereka. Bucks ditekuk Atlanta Hawks.

Kamis pagi, Bucks terbang ke Oklahoma City untuk menghadapi tuan rumah Thunder. Lagi-lagi ini pertandingan yang seimbang. Sebanyak 148 laga telah berlangsung. Bucks menang 75 kali dan Thunder (dulu bernama Seattle Supersonic) 73 kali.

DRIBBLE - Pemain Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander (tengah kostum oranye) melakukan dribble untuk melewati adangan pemain Milwaukee Bucks Jrue Holiday pada pertandingan NBA musim 2022-2023 di Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin, 6 November 2022. Bucks akan bertemu Thunder di Paycom Arena, Oklahoma City, Kamis (10/11/2022) pagi WIB. (AFP/Stacy Revere)

Namun statistik lima laga terakhir memihak ke Bucks. Mereka menang empat kali secara beruntun. Thunder kelihatan inferior.

Sementara itu, dua tim sekota, Los Angeles (LA) Clippers dan Los Angeles (LA) Lakers kembali saling berhadapan. Di pertemuan pertama di NBA musim 2022-2023, Clippers mempecundangi Lakers.

Secara keseluruhan, dari 232 laga, Lakers masih unggul 150 berbanding 82. Namun 10 laga terakhir seluruhnya dimenangkan Clippers. Bagaimana kali ini?

Sebagian besar pengamat cenderung menjagokan Clippers. Bukan semata lantaran statistik-statistik ini, lebih jauh juga lantaran kemungkinan ketidakhadiran mega bintang Lakers, LeBron James.

TEROPONG - Pemain Los Angeles (LA) Lakers LeBron James (kiri) melakukan gestur dengan tangan yang membentuk lensa teropong pada satu momentum pertandingan melawan Los Angeles (LA) Clippers di Crypto.com Arena, Los Angeles, California, 21 Oktober 2022. Clippers dan Lakers akan kembali berhadapan dalam derby kota Los Angeles, Kamis (10/11/2022) pagi WIB. (NBAE/AFP/Juan Ocampo)

Performa James musim ini belum semengkilap pada musim-musim sebelumnya. Meski masih terus melesakkan poin-poin tertinggi bagi Lakers di tiap laga, kehebatan James tetap tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan.

Jika dengan James di lapangan saja Lakers tetap kalah, konon pula tanpanya.(ags)



Jadwal Pertandingan Kamis 10 November 2022

Orlando Magic vs Dallas Maverick

Indiana Pacers vs Denver Nuggets

Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers

Boston Celtics vs Detroit Pistons

Toronto Raptors vs Houston Rockets

Atlanta Hawks vs Utah Jazz

Brooklyn Nets vs New York Knicks

Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks

Chicago Bulls vs New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies

Minesotta Timberwolves vs Phoenix Suns

Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers

Sacramento Kings vs Cleveland Cavaliers