Link Nonton Drakor Sell Your Haunted House, Lihat Aksi Kocak Jang Na Ra sebagai Pengusir Hantu

Drakor Sell Your Haunted House

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau drakor Sell Your Haunted House merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang seorang agen real estate dan seorang penipu dimana keduanya bekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari properti di mana orang-orang telah meninggal.

Drama Korea Sell Your Haunted House ini diperankan oleh Jang Na Ra dan Jung Yong Hwa.

Selain Jang Na Ra dan Jung Yong Hwa, drama Sell Your Haunted House ini juga diperankan oleh aktor dan artis Korea ternama lainnya seperti Ahn Gil Kang, Kang Hong Seok dan Kang Mal Geum.

Terdiri dari 16 episode, drama ini disutradarai oleh Park Jin Seok, sutradara yang pernah menggarap drama School 2017, Naked Fireman, dan The Tale of the Bookworm.

Park Jin Seok bekerjasama dengan 3 penulis naskah sekaligus yakni Ha Soo Jin, Lee Young Hwa, dan Jung Yeon Seo.

Sinopsis drama Korea Sell Your Haunted House

Drama Sell Your Haunted House ini bercerita tentang seorang agen real estate dan penipu yang bekerja sama untuk mengusir roh jahat dari sebuah gedung berhantu. Jang Nara berperan sebagai Hong Ji Ah, seorang pengusir setan yang tampaknya sempurna karena penampilan dan kecerdasannya.

Namun pada kenyataannya, ia memiliki kepribadian yang pemarah. Hong Ji Ah memiliki kemampuan mengusir setan yang diturunkan oleh ibunya.

Di sisi lain, penipu Oh In Beom yang diperankan oleh Jung Yong Hwa diketahui tidak percaya pada keberadaan roh, tetapi berpura-pura memiliki kemampuan yang sama dengan Hong Ji Ah.

Oh In Beom adalah seorang penipu yang menggunakan orang-orang yang percaya pada hantu untuk menghasilkan uang meskipun dia tidak percaya pada hantu.

Suatu hari Oh In Beom mengunjungi Hong Ji Ah yang sedang bekerja di real estate dan menawarkan untuk bekerja sama.

Oh In Beom menawarkan Hong Ji Ah untuk menjual rumahnya yang penuh dengan hantu-hantui pendendam.

Ternyata kepribadian keduanya yang bertolak belakang justru membuat mereka saling membantu.

Hong Ji Ah dan Oh In Beom kemudian bekerjasama untuk mengungkap misteri di balik kematian misterius ibu Hong Ji Ah 20 tahun lalu.

Pemeran drakor Sell Your Haunted House

Jang Na-ra sebagai Hong Ji-ah

Jung Yong-hwa sebagai Oh In-beom

Ahn Gil-kang sebagai Do Hak-seong

Kang Hong-seok sebagai Ketua Heo

Kang Mal-geum sebagai Wakil Direktur Joo

Heo Dong-won sebagai Kim Tae-jin

Baek Eun-hye sebagai Hong Mi-jin

Baek Hyun-joo sebagai Chang Hwa-mo

Im Ji-kyu sebagai Kim Byeong-ho

Choi Woo-sung sebagai Hyung-shik

