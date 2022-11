Lowongan Kerja Medan, Irian Supermarket Buka Loker Sebagai Teknisi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Irian Supermarket & Dept. Store adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang retail atau penjualan yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga saat membuka lowongan kerja yang akan ditempatkan sebagai Sebagai Teknisi, Rabu (9/11/2022).

Irian Supermarket & Dept. Store berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini sudah memiliki tujuh cabang yang berada di wilayah Kota Medan.

Irian supermarket berasal dari PT Irian Group yaitu sebuah perusahaan yang dimana mendirikan supermarket di beberapa tempat dengan nama “Irian Supermarket”.

Pada dulunya sebelum menjadi Irian supermarket, tempat ini merupakan toko kelontong yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga hingga pada akhirnya mulai berkembang pesat dan diminati oleh para konsumen.

Untuk memperluas pasarnya, maka PT Irian group mulai mendirikan sebuah supermarket yang didalamnya menyediakan segala kebutuhan konsumen.

Irian supermarket yang terletak di jalan HM Joni no 1 ini berdiri pada tahun 1996.

Irian supermarket memiliki beberapa cabang dan franchise yang tersebar di sumatera utara yaitu lima cabang tersebar di kota medan dan dua cabang lainnya di luar kota medan yakni tebingtinggi dan kisaran yang terdiri dari irian bahagia, irian aksara, irian tembung, irian marelan, irian tanjung morawa, irian tebing tinggi dan irian kisaran.

Dimana cabang tersebut masing – masing terletak di jalan Marelan Raya No. 188 Pasar 2, jalan HM Joni no.1, jalan Aksara no.120, Jalan Batangkuis No. 8 Tembung, jalan Irian No. 83 C bandar labuhan Tanjung Morawa, Jl Thamrin No. 43 Ps. Gambir Tebing Tinggi, jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur.

Kualifikasi

Pria usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal SMK Memiliki skill kelistrikan dan AC Dapat bekerja di bawah tekanan, memiliki integritas tinggi, disiplin dan tanggung jawab Dapat bekerjasama dapat bekerjasama dalam team Berpengalaman minimal satu tahun di bidangnya Bersedia ditempatkan di seluruh cabang Berkas Lamaran Surat Lamaran Daftar riwayat hidup Fotocopy Ijazah terakhir dan KTP Foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar Cantumkan nomor HP dalam surat lamaran

Apabila Anda memiliki kualifikasi diatas kirimkan lamaran Anda ke email hrdpusatiriangroup@gmail.com atau hubungi ke nomor 0812-6282-4372.

Sejarah Irian Supermarket

Irian Supermarket merupakan salah satu perusahaan Retail yang sedang berkembang di Sumatera Utara dengan tagline “Belanja Murah Setiap Hari”.

Adapun irian supermarket ini menyajikan produk - produk terbaik yang ada dipasaran dengan harga yang sangat sesuai dengan segala kalangan masyarakat.

Selain itu, irian supermarket akan mendekatkan diri kepada konsumen dimana akan selalu disuguhkan dengan adanya promosi pada produk tersebut, adanya undian berhadiah roda rezeki, dan adanya penukaran barang-barang dengan poin belanja yang telah ada di dalam kartu card member irian supermarket tersebut.

Banyaknya perusahaan sejenisnya yang ada saat ini, membuat perusahaan mereka berada di tengah persaingan ketat sehingga mereka memberi satu keistimewaan dengan bentuk

pelayanan yang baik ke konsumen, selain kelengkapan produk, sirkulasi udara yang baik, jumlah barang yang ditata dengan baik, dan harga yang kompetitif, sesuai tagline irian supermarket belanja murah setiap hari.

