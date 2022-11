ANAK Putri Candrawathi Pamer Kemewahan, Mata Ferdy Sambo Jadi Sorotan Warganet 

TRIBUN-MEDAN.com – Putri sulung Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo yang bernama Trisha Eungelica kembali aktif di media sosial.

Melalui Instagramnya, Trisha mengunggah foto bersama sang ayah Ferdy Sambo.

Dalam postingannya tersebut, terlihat mereka sama-sama mengenakan masker berwarna hitam.

Trisha menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah dan memberikan caption singkat berisi 221108 my hero, forever and always.

"221108 - my hero, forever and always," demikian tulis Trisha sebagai keterangan.

Namun, netizen malah salah fokus dengan mata Ferdy Sambo yang tampak sayu dan Lelah.

Sontak, postingan itu menuai banyak komentar netizen yang tak sedikit yang memberikannya dukungan.

@inaba.s20, "Semangat kak Trisha,Jbu Always."

@alyafazrianti, "Semangat ya trisha semua pasti berlalu, aku yakin hal yg indah bakal datang buat keluarga km, semoga km datia brata sukses ya."

@selamnk7, "Yg tabah tris."

(*/tribun-medan.com)