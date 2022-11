Korsel dan Korut Memanas, Moon Jae In akan Kembalikan Dua Anjing Putih Pemberian Kim Jong Un

TRIBUN-MEDAN.COM - Moon Jae In yang juga mantan Presiden Korea Selatan, berencana untuk mengembalikan dua berwarna putih yang merupakan hadiah dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Pengembalian anjing jenis Pungsan ini buntut dari memanasnya Korut dan Korsel baru-baru ini.

Dua anjing putih jantan dan betina itu diberi nama Songkang dan Gomi yang diberikan oleh Kim Jong Un seusai pertemuan puncak ketiga mereka di Pyongyang pada September 2018.

Pemberian ini menjadi simbol persahabatan antara keduanya.

Selama dirawat oleh Moon, dua anjing tersebut telah memiliki tujuh anak.

Semenjak tak lagi menjabat sebagai presiden pada Mei lalu, Moon membawa Songkang, Gomi dan satu anaknya untuk dirawat secara pribadi.

Di bawah Undang-Undang Catatan Kepresidenan, secara hukum anjing-anjing itu adalah milik negara yang harus dikembalikan ke Arsip Kepresidenan, tetapi perjanjian telah ditandatangani untuk mempercayakan ketiga anjing itu kepada Moon pada hari terakhir masa jabatannya.

Perjanjian tersebut termasuk ketentuan berupa dukungan pemerintah untuk menutupi biaya pemeliharaan anjing sebesar 2,5 juta won per bulan.

Namun, perjanjian tersebut belum dilaksanakan karena adanya keberatan dari presiden pengganti Moon, Yoon Suk yeol.

Menurut pihak Moon, Kantor Kepresidenan Korsel terkesan menentang pengelolaan anjing Pungsan itu.

Apabila memang ada keberatan, maka Moon bersedia untuk mengakhiri pemeliharaan anjing-anjing tersebut.

Kabar soal nasib anjing-anjing ini pun menarik perhatian dari publik Seoul.

Mereka menilai bahwa anjing sudah termasuk ke dalam keluarga.

Bahkan tak jarang dari mereka menawarkan untuk merawatnya.

Sementara itu, Kantor Kepresidenan membantah klaim dari kantor Moon dengan mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan diskusi dengan kementerian terkait. (*)

Artikel ini telah tayang di The Guardian dengan judul Dogs given to South Korea by Kim Jong-un at centre of political row