Link Nonton Drakor The Silent Sea, Saksikan Aksi Gong Yoo Jalankan Misi Berbahaya ke Bulan

The Silent Sea

TRIBUN-MEDAN.com - The Silent Sea merupakan drama Korea (drakor) serial Netflix yang tayang pada 24 desember 2021.

Setiap episode drakor The Silent Sea berdurasi sekitar 40 menit. Drama ini merupakan adaptasi dari film pendek tahun 2014 berjudul The Sea of Tranquility.

Selain itu, drakor The Silent Sea disutradarai oleh Choi Hang-yong.

Drakor The Silent Sea ini diperankan oleh Bae Doo Na akan memerankan sosok Song Ji Ahn yang berprofesi sebagai ahli biologi luar angkasa.

Sedangkan Gong Yoo a berperan sebagai Han Yoon Jae, pimpinan tim.

Lee Joon akan berperan sebagai Ryu Tae Seok, insinyur senior yang super cerdas. Kim Sun Young sebagai Hong Ga Young, ia berprofesi sebagai dokter tim.

Lee Moo Saeng sebagai Gong Soo Hyuk yang menjabat sebagai kepala keamanan, dan juga Lee Sung Wook sebagai Kim Sun, disini ia berperan sebagai pilot luar angkasa.

Spoiler Drakor The Silent Sea

Drakor The Silent Sea diawali dengan kondisi Bumi yang amat buruk pada 2075. Air laut mulai mengering, permukaan Bumi hampir menjadi gurun dan membuatnya sulit menjadi tempat tinggal.

Persediaan air bersih juga semakin sulit di dapat. Sehingga, pemerintah memberikan batasan penggunaan air untuk masyarakat.

Semakin tinggi kelasnya, maka akan mudah mengakses untuk mendapatkan air bersih.

Dengan kondisi bumi yang mengkhawatirkan seperti ini, pemerintah mengirimkan tim khusus dengan latar belakang yang berbeda untuk pergi ke stasiun Balhae di bulan.

Misi tim ini adalah untuk mengambil sampel misterius dari stasiun penelitian yang ditinggalkan. Mereka pergi kesana dengan informasi yang sangat terbatas.

Awalnya stasiun ini dibuat di bulan untuk sebuah penelitian, akan tetapi ditutup karena sebuah insiden lima tahun lalu.