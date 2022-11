Pengakuan Cristiano Ronaldo Putus Asa Dibully, Jalani Masa Sulit, Ambisi CR7 di Piala Dunia Qatar

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah pengakuan sang mega bintang Cristiano Ronaldo.

Striker Portugal tersebut mengaku pernah dibully hingga dirinya sempat putus asa.

Ternyata tidak mudah bagi ROnaldo. CR 7 telah menjalani masa sulit dalam meniti kariernya di sepak bola.

Pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo bahkan pernah berniat untuk meninggalkan dunia sepak bola lantaran dibully, kesepian dan kangen dengan rumah.

Meskipun saat ini sukses menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, Cristiano Ronaldo rupanya telah melalui masa-masa sulit selama berada di akademi Sporting Lisbon.

Cerita Cristiano Ronaldo tersebut tertuang di sebuah buku baru yang berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game.

Dikutip dari The Sun, Cristiano Ronaldo hampir mengepak barang-barangnya dan melupakan sepak bola untuk selama-selamanya saat mengalami kesulitan selama berada di akademi Sporting Lisbon.

Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo masih berusia 12 tahun saat direkrut oleh Sporting Lisbon.

Hampir Tinggalkan Sepak Bola

Direkrut di usia muda, membuat Ronaldo mengalami masa-masa sulit pada beberapa tahun pertamnya.

Sehingga, mantan pemain Real Madrid tersebut mempunyai niatan untuk meninggalkan dunia sepak bola.

Salah satu masa sulit yang dialami Ronaldo adalah tindakan bully yang ia terima.

Ronaldo dibully oleh anak laki-laki lain karena aksen Madeirannya yang kental.

Pada usia muda, Ronaldo sering gagal mengendalikan emosinya.