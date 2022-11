Berapa Kali Idealnya Melakukan Hubungan Intim dalam Seminggu? Berikut Penjelasan Seksolog dr Boyke

TRIBUN-MEDAN.COM - Hubungan intim merupakan hubungan biologis yang tak bisa dipisahkan dari pasangan suami dan istri.

Selain berfungsi untuk menyalurkan hasrat, hubungan intim merupakan cara untuk membangun hubungan emosional antara pasangan suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan.

Namun, saat hendak ingin melakukan hubungan intim, kerap kali muncul pertanyaan-pertanyaan berapa kali sebenarnya waktu ideal berhubungan intim dalam seminggu.

Selain itu muncul pula pertanyaan apakah frekuensi hubungan intim yang dilakukan selama ini tegolong normal atau tidak.

Menurut dr Boyke, seorang seksolong Indonesia, ia mengatakan bahwa hubungan intim memiliki keterkaitan dengan usia.

Ia mengatakan bahwa frekuensi hubungan intim setiap minggunya tergantung pada umur suami maupun istri.

Pasangan suami istri dengan usia 20 hingga 30 tahun normalnya melakukan hubungan intim sebanyak 4 atau 5 kali.

"Tergantung umur, 20 - 30, seminggu 4 atau 5 kali," ucap dr Boyke dikutip Tribunmedan.com dari kanal YouTube Merry Riana, Jumat (11/11/2022).

Sedangkan untuk usia 30 hingga 40 tahun normalnya melakukan hubungan intim sebanyak 2 atau 3 kali, 50 hingga 60 tahun 2 kali dalam seminggu dan usia diatas 60 tahun normalnya melakukan hubungan intim sekali dalam seminggu.

"30 hingga 40 seminggu 3 kali, 50 - 60 seminggu 2 kali, dan 60 keatas seminggu sekali," lanjut dr Boyke.

Namun, frekuensi hubungan intim diatas hanyalah berdasarkan data yang beredar dimana 80 persen dari pasangan suami istri melakukan hubungan intim dengan frekuensi yang telah disebutkan itu.

dr Boyke mengatakan bahwa frekuensi hubungan intim kembali lagi kepada komunikasi antara suami dan istri karena hal tersebut merupakan kehendak kedua pasangan yang membuat hubungan intim lebih memuaskan, menyenangkan, dan sehat.

Lantas, sampai usia berapakah suami dan istri tidak perlu melakukan hubungan intim lagi?

Menurut dr Boyke, hubungan intim itu tidak ada batasnya. Seksolog tersebut mengatakan bahwa hubungan intim dapat terus dilakukan hingga akhir usia jika seseorang tersbeut masih memiliki gairah yang cukup untuk melakukan hubungan intim.

"Sampai akhir menutup mata. Itu adalah bentuk kasih sayang , it is about love, it is about care. Artinya apa? tidak ada batasan untuk seks karena seks itu merupakan ekspresi cinta yang paling tinggi," kata dr Boyke.

Seksolog dr Boyke mengatakan bahwa berhubungan intim bukanlah suatu hal yang harus dianggap tabu karena seks merupakan bagian dari hidup.

"Ketika kita berbicara seks kita berbicara aja dengan santai bahwa itu its a part of life, seks itu adalah sesuatu yang membahagiakan, jangan memandang seks itu kotor, jorok, dosa, jangan sampai memandangnya seperti itu," ucap dr Boyke.

(cr31/tribun-medan.com)