DAFTAR Pemain Timnas Inggris di Piala Dunia 2022, Ada Pilar Man United, Rashford Cs Mampu Juara?

TRIBUN-MEDAN.COM - Inggris merupakan salah satu tim favorit yang dijagokan bisa menjuarai Piala Dunia 2022.

Tim sepak bola berjuluk Three Lions seperti diketahui diisi para pemain terkenal.

Maka, wajar kalau skuat Union Jack itu menjadi salah satu unggulan di Piala Dunia 2022 Qatar yang akan mulai bergulir pada 20 November ini.

Selain itu, Timnas Inggris juga memiliki fans yang banyak.

Terbaru, Timnas Inggris akhirnya merilis daftar nama pemain untuk Piala Dunia 2022 pada Kamis (10/11/2022) malam WIB.

Pelatih Gareth Southgate merilis nama-nama yang akan ia bawa ke Piala Dunia 2022 pukul 21.00 WIB.

Nama-nama James Maddison (Leicester City) dan duo penyerang Callum Wilson (Newcastle United) serta Marcus Rashford (Man United) ada di daftar tersebut.

Para pemain timnas Inggris merayakan gol keempat dalam pertandingan Ukraina vs Inggris pada perempat final Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB. Daftar Skuad Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022 ((ALBERTO PIZZOLI))

Selain itu, gelandang muda Chelsea Conor Gallagher ikut serta begitu juga pemain Man City Kalvin Phillips yang minim waktu bermain musim ini.

Pemanggilan di lini depan berputar sekitar Callum Wilson. Ini adalah pertama kali Wilson memperkuat Three Lions sejak November 2019.

Marcus Rashford juga kembali setelah tak dipanggil Inggris sejak final Euro 2020 di mana ia gagal menuntaskan penalti di final.

Musim ini, Rashford telah memiliki tujuh gol bersama Manchester United.

Tak ada nama Jadon Sancho yang hanya 16 bulan lalu membantu Three Lions mencapai final Piala Eropa 2020.

Your #ThreeLions squad for the @FIFAWorldCup! ???? pic.twitter.com/z6gVkRTlT3

— England (@England) November 10, 2022Pencetak delapan gol bagi Brentford musim ini, Ivan Toney, juga absen.