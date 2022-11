FANS KECEWA, Timnas Spanyol Didoai Tak Lolos Fase Grup Piala Dunia 2022 Imbas De Gea, Ramos, Thiago

TRIBUN-MEDAN.COM - Ada 3 pemain bintang yang bikin heboh karena tidak masuk skuat Timnas Spanyol di Piala Dunia 2022.



Ketiga nama tenar itu adalah David de Gea, Thiago dan Sergio Ramos yang ditinggal Luis Enrique.

Seperti diketahui, Pelatih Luis Enrique baru mengumumkan daftar skuad Timnas Spanyol untuk berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar.

Timnas Spanyol yang dijuluki La Furia Rojas itu juga menjadi tim yang diunggulkan dalam ajang sepak bola paling akbar yakni Piala Dunia 2022.

Spanyol pun diprediksi punya peluang besar untuk menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

Alvaro Morata dkk menjadi salah satu tim sepak bola yang bakal ditakuti lawan di Piala Dunia 2022.

Namun sayangnya, David de Gea, Thiago dan Ramos dipastikan tidak masuk skuad timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2022.

De gea bahkan kalah dari dua kiper papan tengah.

Akibat ketiga nama tersebut tak masuk dalam skuad Timnas Spanyol, sejumlah fans pun tampaknya marah.

Bahkan, dari para fans La Furia Roja yang kecewa itu justru ada yang mengatakan tim Spanyol untuk Piala Dunia 2022 adalah tim yang buruk.

Bahkan, fans yang kecewa malah mendoakan Timnas Spanyol yang diarsiteki Luis Enrique di Piala Dunia 2022 tak lolos babak penyisihan grup.

De Gea I think is probably the best goalie for Spain right now so why didn’t he make the squad for the World Cup? — MÂCLØRD (@maclord_xavier) November 11, 2022

imagine picking Eric Garcia over Ramos and Gavi over Thiago Alacantra,that’s like picking a Maruti 800 over a Rolls Royce..

Luis Enrique will pay for his sins. And no De Gea..

Spain getting knocked out in the Group stages be like pic.twitter.com/rVDQDLU5d1 — aj47 (@aj4709103490) November 11, 2022