Honda AT Family Day Jawab Kerinduan Pecinta Skutik Kota Medan

Indako Trading Coy kembali hadir menyapa bersama jajaran skutik unggulannya melalui aktivitas exhibition bertajuk “Honda AT Family Day”

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjawab kerinduan para pecinta skuitik kota Medan, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) kembali hadir menyapa bersama jajaran skutik unggulannya melalui aktivitas exhibition bertajuk “Honda AT Family Day” yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan Ramayana Teladan Medan pada 7 s/d 13 November 2022.

Honda AT Family Day sendiri dipastikan akan menghadirkan kebahagiaan bagi para pengunjung Ramayan Teladan Medan, karena tidak hanya akan memuaskan rasa penasaran para pecinta skutik, namun Honda juga akan mempersembahkan berbagai penawaran menarik yang menjawab kebutuhan pecintanya.

Mematuhi protokol kesehatan, para pengunjung Honda AT Family Day akan dimanjakan dengan deretan skutik popular Honda, sebut saja skutik anak muda paling irit yang hadir dengan desain yang sporty dan dilengkapi Teknologi eSAF dan Power Charger, Honda BeAT, skutik casual dan trendi yang dihadirkan untuk generasi eksis yang ingin tampil beda, Honda Genio, dan matik unik dan fashionable yang cocok untuk kaum milenials yang ingin jadi trendsetter.

Menyempurnakan kebahagiaan pengunjung, Honda AT Family Day juga menyuguhkan berbagai promo menarik bagi setiap pengunjung yang melakukan pembelian secara cash maupun kredit pada setiap skutik yang dipamerkan, seperti halnya pemberian diskon up to senilai 400 ribu rupiah untuk pembelian BeAT Sporty Series, dan free direct gift jacket untuk setiap pembelian Scoopy Series dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, dengan semangat Satu Hati, Honda AT Family Day yang hadir dengan berbagai promo menarik digelar sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi Honda terhadap kesetiaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota Medan yang banyak memilih skutik Honda sebagai moda transportasi utama dalam beraktivitas sehari-hari.

“Selain mudah dalam pengoperasiannya, motor skutik juga menjadi trend transportasi masa kini dengan desain dan gaya yang disesuaikan dengan keinginan pacintanya. Karenanya untuk masyarakat yang ingin mewujudkan impiannya memiliki skutik Honda, segera kunjungi Honda AT Family Day, dan dapatkan promo istimewanya,“ ujar Sutjipto.

