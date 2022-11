Link Nonton dan Spoiler Drakor Mine, Kisah Kehidupan Keluarga Konglomerat

Drakor Mine ini dibintangi oleh sederet aktris ternama sebagai pemeran utama, seperti Lee Bo-young dari I Can Hear Your Voice, Kim Seo-hyun pemain Sky Castle, dan Ok Ja-yeon dari The Uncanny Counter.

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Menguak kehidupan kelas elit ala Korea Selatan, drama Korea atau Drakor Mine siap menemani Anda melalui layanan streaming Netflix.

Drakor Mine ini dibintangi oleh sederet aktris ternama sebagai pemeran utama, seperti Lee Bo-young dari I Can Hear Your Voice, Kim Seo-hyun pemain Sky Castle, dan Ok Ja-yeon dari The Uncanny Counter.

Drakor Mine merupakan drakor terbaru karya penulis Baek Mi-kyeong. Sebelumnya, ia juga menuliskan beberapa drakor yang tak kalah keren seperti, Melting Me Softly, The Miracle We Met, The Lady in Dignity, dan Strong Woman Do Bong-soon.

Drakor Mine ini diarahkan oleh Sutradara Lee Na-jeong yang sebelumnya mengarahkan drakor Oh My Venus, Fight for My Way, dan Love Alarm.

Drakor Mine tayang sebanyak 16 episode dan telah tayang di Netflix.

Spoiler Drakor Mine

Drakor Mine mengisahkan kehidupan glamor dua perempuan dari keluarga konglomerat

Drama ini berfokus pada dua wanita dari keluarga konglomerat yang berusaha mencari arti kebahagiaan sesungguhnya dan mereka ingin merebut kembali apa yang menjadi milik mereka.

Saat, kehidupan glamor mereka mulai retak, kedua wanita yang menjadi menantu keluarga kaya raya ini pun harus menghadapi perselisihan.

Seo Hi-soo (Lee Bo-young) yang merupakan mantan artis papan atas harus meninggalkan karirnya setelah menikah dengan Han Ji-yong (Lee Hyun-wook), yang merupakan anak bungsu dari keluarga konglomerat.

Seo Hi-soo dan Han Ji-yong merupakan pasangan yang sempurna ditambah lagi dengan adanya Hi-soo sebagai ibu sambung yang amat menyayangi Han Ha-joon (Jung Hyeon-jun).

Namun, semuanya berubah saat guru privat baru Ha-joon yang bernama Kang Ja-kyeong (Ok Ja-yeon) masuk dalam kehidupan mereka.

Selain itu, Jung Seo-hyun (Kim Seo-hyung) menikah dengan sang putra sulung Han Jin-ho (Park Hyuk-kwon). Namun sayangnya, hubungan pernikahan keduanya tak semesra Han Ha-joon dan Seo Hi-soo.

Kehidupan Jung Seo-hyun yang serba teratur harus dihadapkan pada banyak hal tak terduga, seperti saat mengetahui hubungan putranya, Han Soo-hyuk (Cha Hak-yeon), dengan asisten rumah tangganya, Kim Yu-yeon (Jeong E-suh).