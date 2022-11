Link Nonton dan Spoiler Drakor Strong Woman Do Bong Soon, Kisah Unik Cinta Segitiga

Drakor Strong Woman Do Bong Soon

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Strong Woman Do Bong Soon merupakan drama komedi (drakor) romantis garapan JTBC yang pertama kali ditayangkan pada 24 Februari 2017 dengan total 16 episode.

Drakor Strong Woman Do Bong Soon ini disutradarai oleh Lee Hyung Min yang juga menyutradarai drakor Orange Marmalade.

Drakor Strong Woman Do Bong Soon ini ditulis naskahnya oleh Baek Mi Kyeong yang juga menulis drama The Lady in Dignity dan Melting Me Softly.

Drakor Strong Woman Do Bong Soon ini dibintangi oleh Park Bo Young yang memiliki sebutan rom-com fairy atau peri komedi romantis berkat perannya di drama Oh My Ghost.

Ia juga sukses membintangi drama A Werewolf Boy dan On Your Wedding Day yang membuat namanya semakin naik.

Drakor ini juga diperankan oleh dua aktor tampan, yaitu Park Hyung Shik dan Ji Soo yang akan terlibat cinta segitiga dalam drama.

Park Hyung Shik sendiri pernah membintangi drakor The Heirs dan Hwarang: The Poet Warrior Youth, serta film Juror 8.

Sementara itu Ji Soo, dia juga pernah main di drama When I Was the Most Beautiful.

Baca juga: Link Nonton Drakor The Silent Sea, Saksikan Aksi Gong Yoo Jalankan Misi Berbahaya ke Bulan

Spoiler Drakor Strong Woman Do Bong Soon

Drakor Strong Woman Do Bong Soon mengisahkan Do Bong Soon (diperankan oleh Park Bo Young), seorang wanita mungil pengangguran yang jujur dan baik hati.

Meski badannya terlihat kecil dan mungil namun faktanya, dia sangatlah kuat.

Dalam keluarganya, dari generasi ke generasi para wanitanya dianugerahi kekuatan yang luar biasa.

Di suatu kejadian ia berjumpa dengan Ahn Min Hyuk (diperankan oleh Park Hyung Shik) yang merupakan CEO Ainsoft, sebuah perusahaan gim, yang tampan dan agak kekanak-kanakan.

Ia ingin mempekerjakan Do Bong Soon sebagai pengawalnya setelah dia diancam oleh musuh yang tidak dikenal. Min Hyuk jatuh cinta dengan Bong Soon yang sangat kuat pada pandangan pertama, namun cinta terhalang.