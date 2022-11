Pengembangan SDM Unggul, Polres Simalungun Laksanakan Pelatihan Komunikasi Publik

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN -Pelatihan Anggota Polres Simalungun dalam pembuatan Konten Media Sosial dengan Content Creator dan Copy Writing serta Pelatihan Komunikasi Publik, yang dilaksanakan di Aula Bhayangkari Kompleks Aspol, Jalan Sangnawaluh Pematangsiantar, Jumat(11/11/2022).

Sesuai arahan kapolda saat ini polisi sangat di sorot masyarakat. Sehingga itu kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, Kegiatan tersebut Sesuai surat rujukan no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan surat kapolri nomor : B /706/REN.2/2022/Div Tik tanggal 27 Oktober 2022 perihal undangan rapat sosialisasi program quick wins presisi.

Kegiatan yang Dihadiri Kapolres Simalungun AKBP Ronald Fredy C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., diwakili Kabag Sunda Kompol Jonner Purba, bersama PLH Kabag Ren AKP R Gultom, SH., dan puluhan personel se Polsek, personel lantas, babinkamtibmas tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

AKBP Ronald Fredy C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., mengucapkan terimakasih kepada narasumber, "Saya atas nama Pimpinan mengucapakan terimakasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pelatihan kepada personel polres simalungun, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah keterampilan dan etika pelayanan publik bagi anggota Polri, "ucap Kapolres.

Kabag Sumda Polres Simalungun Kompol Joner Purba menjelaskan bahwa, "Kegiatan pelatihan ini merupakan Implementasi dari Pengembangan SDM Unggul dari Program Quick Wins Presisi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan melatih keterampilan dan etika pelayanan publik bagi anggota Polri dengan tenaga ahli profesional dengan tujuan agar Personel Polres Simalungun dapat meningkatkan kemampuan dalam pembuatan konten media sosial content creator dan copy writing dan komunikasi dalam bidang pelayanan publik," ucap Kompol Joner.

Frans Simanjuntak SH, sangat berterimakasih sebagai sumber menjelaskan bagaimana cara pembuatan berita harus sesuai dengan prinsip 5 W + 1H ( What, Who, when, where, why, how). Serta memilih peristiwa yang layak untuk dijadikan berita. Sehingga dapat memilih berita yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat pembaca.

Sementara itu Putri Rachel Simanjuntak sangat berterimakasih karena kepada Kapolres Simalungun AKBP Ronald C Sipayung yang telah mempercayai dirinya sebagai nara sumber pada kegiatan pelatihan anggota polri dalam pembuatan konten media sosial.

" Kegiatan seperti ini harus cepat di laksanakan dan di lakukan dengan rutin, agar semua jajaran tau dan paham apa yang bisa di dapatkan dari sosial media ini, se simple manfaat yang di berikan langsung secara khusus personal branding dari polres simalungun dan jajarannya, " Ucap Putri. (Jun-tribun-medan.com).