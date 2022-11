Peringati Hari Pahlawan, Master Ban Kasih Diskon Service 40 Persen Bagi Karyawan Tribun Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Master Ban Kasih Diskon Service kendaraan bermotor bagi karyawan Tribun Medan, dalam rangka memperingati hari pahlawan tahun 2022.

Diskon service sebesar 40 persen bagi kendaraan bermotor ini berlangsung di pelataran parkir Tribun Medan, Jumat (11/11/2022).

Sepeda motor saat ini menjadi alat transportasi andalan untuk membelah kemacetan di Kota Medan. Agar tetap awet dan prima, sepeda motor harus tetap dirawat.

Untuk perawatan sepeda motor, anda bisa mempercayakannya pada Master Ban. Terlebih urusan ban, Penanggung Jawab Master Ban, Felix mengatakan bengkel ini menjual berbagai produk ban sepeda motor.

"Kita menyediakan ban dengan berbagai merk. Tapi kita juga menyediakan layanan one stop service di mana semua masalah yang berhubungan dengan sepeda motor bisa diselesaikan," ujar Felix.

Lebih rinci, di Master Ban anda bisa melakukan servis sepeda motor, pergantian oli, pergantian busi, dan sebagainya. Master Ban juga menawarkan gratis isi angin nitrogen.

Master Ban memiliki 23 cabang di Kota Medan seperti di Jalan Jl. Prof. HM. Yamin Sh No No.271BC, Jalan Sutomo Ujung No. 148, Jalan Kapten Muslim No. 236 C, Jalan Karya Wisata No. 1, Jalan Kelambir V Medan dan lainnya.

Bengkel ini menawarkan pelayanan yang lebih modern. Pelayanan yang diberikan juga sudah menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan dioperasikan oleh mekanik yang andal.

Dari segi harga, Master Ban menawarkan harga yang bersaing. Felix mengatakan harga yang ditawarkan sesuai dengan pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan.

"Malah terkadang lebih murah karena untuk pembelian sparepart kami tidak mengenakan ongkos pasang. Selain itu kami juga ada promo potongan harga setiap bulannya. Promo menarik lainnya yakni pemberian servis gratis bagi setiap pelanggan yang sudah melakukan servis sebanyak 5 kali, jadi gratis di servis ke 6," jelasnya.

Promo Setiap Bulan

Paket Hemat Service Sport mulai dari harga Rp 115.000 hingga Rp 260.000. Paket Hemat Service Bebek/Cub mulai harga Rp 105.000 hingga Rp 125.000. Juga ada paket hemat service matic, mulai harga Rp 105.000 hingga Rp 210.000.

Kemudian ada promo menarik lainnya yakni promo tukar tambah aki faster garansi sampai dengan 6 bulan.

Juga ada promo beli ban Michelin gratis cairan anti bosor. Serta ada promo filter udara dan promo cairan anti bocor, gratis pemasangan.

Belum habis ni, masih ada lagi promo V-Belt Honda dan Aspira, juga gear set merk Honda dan Aspira, diskon 10 persen hanya di master ban.

Jangan khawatir soal hadiah, karna master ban juga bagi-bagi hadiah untuk pelanggannya. Yakni dapat kupon undian dengan minimal transaksi Rp 150 ribu saja.

(cr26/tribun-medan.com)