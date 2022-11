SINOPSIS Drakor The First Responders, Tayang di Disney+ Hotstar 12 November 2022, Ini Link Nontonnya

The First Responders

TRIBUN-MEDAN.com- Drama Korea atau Drakor The First Responders merupakan serial fiksi yang dibintangi oleh Kim Raewon, Son Hojun, dan Gong Seungyeon akan mengikuti kisah para petugas layanan darurat Korea saat berada di garda terdepan

Saat terjadi kecelakaan dan keadaan darurat, para first responders di Drakor The First Responders akan maju mengorbankan diri mereka demi keselamatan orang lain.

Dalam Drakor The First Responders yang akan segera tayang ini, para penonton diajak bergabung dengan para pekerja layanan darurat untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan memecahkan kasus – tayang di Disney+ Hotstar pada tanggal 12 November 2022.

Drakor The First Responders (HO)

Sinopsis Drakor The First Responders

Drakor The First Responders bercerita tentang Jin Hogae, seorang detektif berbakat dengan kemampuan untuk memahami otak kriminal.

Bong Dojin seorang pemadam kebakaran yang sangat berhati-hati ketika melayani korban, dan Song Seol, seorang paramedis baik hati.

Ketiganya memperlihatkan bagaimana takdir dan tragedi membawa mereka untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban yang terkena dampak.

Dibintangi Kim Raewon sebagai detektif Jin Hogae; Son Hojun sebagai pemadam kebakaran bernama Bong Dojin, dan Gong Seungyeon sebagai petugas paramedis bernama Song Seol, Drakor The First Responders ditulis oleh Min Jieun, dan disutradarai oleh Shin Kyungsoo.

Drakor The First Responders di Disney+ Hotstar mulai 12 November 2022.

Berikut Link Nonton Drakor The First Responders : https://www.hotstar.com/id

(Cr30/tribun-medan.com)