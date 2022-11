Blibli Histeria Luar Biasa 11.11, Bisa Belanja Hemat hingga Ikuti Gratis Tour NCT World di Korsel

TRIBUN-MEDAN.COM – Belanja online semakin populer sejak munculnya pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena saat itu masyarakat harus berdiam di rumah dan meminimalisir kontak fisik dengan banyak orang. Alhasil transaksi belanja online meningkat.

Center for Digital Society (CfDS) mencatat adanya peningkatan transaksi belanja online sebesar 30 persen di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2022, peningkatan transaksi belanja online masih terus terjadi. Dilansir Kompas.com, Selasa (11/10/2022), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat nilai transaksi ekonomi digital di e-commerce pada kuartal I-2022 mengalami kenaikan sebesar 23 persen atau senilai Rp 108,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Peningkatan transaksi belanja online semakin didukung dengan hadirnya berbagai platform digital yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan berbagai diskon dan promo menarik.

Dengan berbelanja online, Anda bisa bertransaksi secara efisien dan praktis menggunakan metode pembayaran beragam. Belanja juga dapat dilakukan kapan dan di mana saja dengan produk yang akan langsung di antar ke tempat tujuan.

Senior Vice President (SVP) of Campaign Blibli Cindy Kalensang mengatakan, bukti nyata lain dari semakin nyamannya masyarakat berbelanja online terlihat seperti yang terjadi pada platform omnichannel commerce Blibli pada program Histeria Seru 10.10 Oktober lalu.

“Animo pelanggan di Histeria 10.10 menunjukkan tren positif. Pelanggan yang berpartisipasi belanja menunjukkan masyarakat begitu memanfaatkan campaign ini untuk belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, hingga gaya hidup,” kata Senior Vice President (SVP) of Campaign Blibli, Cindy Kalensang dalam keterangan pers yang diterima tribun-medan.com, Kamis (10/11/2022).

Cindy mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran data Blibli menyebutkan bahwa pelanggan pria mayoritas membeli peralatan elektronik dan groceries.

“Sedangkan untuk pelanggan perempuan mendominasi dalam pembelian kebutuhan kategori produk ibu dan anak, serta produk kesehatan dan kecantikan,” kata Cindy.

Selain itu, kata dia, pemanfaatan layanan pengiriman 2 Jam Sampai meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Pada kesempatan double date Blibli Histeria Luar Biasa 11.11 yang digelar mulai 11-14 November 2022, Blibli akan memberikan lebih banyak keseruan dalam penawaran belanja.

Selama promo Blibli Histeria Luar Biasa 11.11 berlangsung, Anda bisa mendapatkan berbagai promo menarik, mulai dari Diskon Gercep Rp 11.000, Super Cashback hingga jutaan rupiah, penawaran ekstra diskon hingga Rp 1,1 juta apabila melakukan transaksi menggunakan bank partner promo, serta gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa minimum pembelanjaan.

Belanja dan bermain Crush Prize! With NCT 127

Belanja online sambil bermain. Ya, hal ini bisa dilakukan selama Blibli Histeria Luar Biasa 11.11

berlangsung karena memberikan Anda kesempatan mengikuti keseruan bermain game online Cruzh Prize! With NCT 127 di Blibli.

Spesialnya, pemain yang berhasil keluar menjadi juara akan mendapatkan trip ke Korea Selatan (Korsel) untuk mengikuti Tour NCT World. Adanya NCT sebagai brand ambassador Blibli tentunya akan membuat motivasi bermain game menjadi lebih menyenangkan.