Politeknik LP3I Medan Luluskan 149 Wisudawan di Tahun 2022, Siap Bersaing di Dunia Kerja dan Usaha

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Politeknik Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Medan menggelar acara wisuda di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Sabtu (12/11/2022).

Wisuda ini diikuti oleh 149 mahasiswa dengan program studi D3 Administrasi Bisnis, Akuntansi serta Teknologi Komputer.

Wisuda ini menjadi lebih istimewa dengan sambutan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Provinsi Sumut, Prof. Dr. Ibnu Hajar M.Si., secara live streaming.

Dalam sambutannya, Ibnu Hajar meminta lulusan kampus LP3I, untuk tetap mengasah skill meskipun sudah lulus, sebab di dunia pekerjaan nantinya yang paling penting adalah skill.

"Ijazah hanyalah tiket saja, pengantar kalian pada pemberkasan. Begitu sampai di tahap wawancara, yang ditanya adalah apa kemampuan kalian. Itu sebabnya saya yakin lulusan LP3I sudah di bekali dengan skill yang mumpuni. Kalian akan memasuki kampus yang lebih besar, yakni kampus kehidupan, real live campus. Pada masa ini kalian harus menghadapi revolusi industri, revolusi digital, sebagai lulusan baru, kalian harus mempersiapkan diri untuk hal tersebut," ujar Ibnu.

Kepala Direktur Politeknik LP3I Medan Ruri Aditya Sari, M.Sc. menyampaikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tahun ini rata-rata 3,19 dan lama studi rata-rata 3 tahun.

"Dari wisudawan ini ada 9 orang di antaranya merupakan lulusan terbaik. Prestasi lulusan terbaik dengan IPK 3,70. Di antara wisudawan ini juga terdapat 10 orang yang berkontribusi dalam mengukir nama baik PLM. Melalui kejuaraan di kompetisi nasional maupun internasional," kata Ruri dalam sambutannya.

Ruri pun merinci mahasiswa yang berkontribusi dimaksud, yakni Ririn Pratiwi meraih prestasi "the best presenter pada Seminar Nasional SENASTEK 2022 & meraih medali Perak di ajang kompetisi internasional Respex 2020, Tri Angga Widodo meraih prestasi runner up ke 4 Pilmapres seleksi wilayah tahun 2022, Nominator NUDC 2022, Aslim Mahendra ikut serta di pertandingan NUDC dan beberapa lainnya.

Pada wisuda kali ini juga dilakukan penandatangan MoU Pemagangan dan Penempatan Kerja antara Politeknik LP31 Medan bersama Perusahaan Relasi.

Terdapat 14 perusahaan relasi yang tergabung di tahun ini, yakni PT. Telkom Indonesia (Persero), PT. Prima Indonesia Logistik, PT. Pasific Palmindo Industri, CV. Inti Grafika, PT. Dipo Pahala, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Smartren, Tbk, PT. Everbright, PT. Panca Pilar Tangguh, PT. SimpliDOTS, PT. Kreasi Digital Perkasa, PT. Tirta Medical Indonesia, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dan PT. Sinar Utama Nusantara.

Wisuda kali ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh H. Sakti Siregar, M.Pd dari Dinas Pendidikan Provsu Kabid SMK.

Dalam sambutannya Sakti Siregar turut memotivasi para wisudawan untuk tetap menjadi lulusan yang mengharumkan nama Instansi.

Serta Walikota Medan yang diwakili oleh Taruli Simanulang, S.Sos, M.Pd dari

Dinas Pendidikan Kota Medan, menyampaikan peran penting lulusan baru dalam memajukan kota Medan, untuk tetap berpikir kreatif dan inovatif.

