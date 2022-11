Singgung Masalah ‘Keperawanan’ Deddy Corbuzier Ramai Tuai Hujatan, Dituding Sindir Meyden 

TRIBUN-MEDAN.com- Tiktokers dan Gamer Meyden kini tengah menjadi sorotan karena terlibat perseteruan dengan Deddy Corbuzier.

Meyden merasa tersinggung dengan ucapan Deddy Corbuzier di podcastnya bersama Agung Karmology baru-baru ini.

Dimana dalam percakapannya, Deddy Corbuzier dan Agung Karmology menyindir masalah keperawanan.

Sebelum perseteruan ini terjadi, kabarnya Meyden hadir ke podcast milik Deddy Corbuzier, namun podcast tersebut gagal tayang karena adanya pembahasan mengenai keperawanan.

Dimana Deddy bertanya kepada Meyden mengenai apa yang ia jual di TikTok.

"Kalo lu jadi cewe lu dapet pertanyaan ‘Jual apa aja di TikTok? Pernah jual perawan ga? Oh iya gimana mau dijual kan ga perawan’.”

“ Dan cowo itu ketawa terbahak-bahak dengan lelucon yang dia bikin, apa perasaan lu?" tulis Meyden di Instagramnya.

Deddy Corbuzier (YouTube Deddy Corbuzier)

"Dan lu punya kisah kelam di hidup lu yang hampir jual perawan demi makan sama biaya kuliah lu, karna lu di tinggal ortu lu cerai,”

“Tapi sama cowo ini cerita lu itu dijadiin bahan tawa, lu berusaha pura-pura ketawa demi ngehargain dia padahal itu bener-bener masa kelam yg bahkan lu ceritainnya ajak gak kuat," lanjutnya.

Tak hanya itu, saat sedang melakukan siaran langsung di TikTok, Meyden sampai menangis mencurahkan isi hatinya.

"Gua gak pansos kok, gua cuma mau lihatin ke bapak gua. Soalnya gua sering dikatain sama bapak gua katanya ga punya masa depan karena gua main game terus,” ucapnya sambil menangis.

Baca juga: Brigjend Krishna Murti Curhat di Follow Deddy Corbuzier: Saya Tidak Punya Banyak Waktu

Menanggapi hal itu, Bigetron Esport langsung menuliskan kalimat semangat untuk gamernya itu.

“Stay strong, Meyden! We’re always here for you (Tetap kuat Meyden. Kami selalu di sini bersamamu),” tulisnya dengan tagar #StandWithMeyden.

Tagar tersebut sampai trending topic di Twitter hingga Sore, Sabtu (12/11/2022) hari ini.