Grab Gelar Festival Legendaris GrabFood, Rayakan Tokoh dan Kuliner Legendaris Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Grab menggelar Festival Legendaris GrabFood di Area Car Free Day Kantor Pos Bloc, Medan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Legendaris GrabFood nasional yang diselenggarakan di 8 kota yaitu Palembang, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Festival ini juga untuk makin mengedepankan posisi GrabFood sebagai tujuan utama untuk para konsumen mencari restoran-restoran, tempat makan, dan menu legendaris Indonesia.

Head of Marketing, GrabFood & GrabMart, Grab Indonesia, Hadi Surya Koe, mengatakan, Festival Legendaris GrabFood menjadi momen khusus yang kami manfaatkan untuk memberikan apresiasi bagi para pahlawan lokal yang telah berjasa dalam memberikan kontribusi bagi kota Medan.

"GrabFood #Percaya kuliner Indonesia dan berharap lewat acara ini, masyarakat Indonesia dapat terus menikmati sajian lokal kebanggaan kota Medan," ujarnya.

Sejumlah mitra resto GrabFood meramaikan acara Festival Legendaris GrabFood. Para pemilik usaha kuliner lokal berperan penting dalam melestarikan citarasa khas Medan, selain juga menjadi mitra strategis GrabFood dalam berkontribusi ke ekonomi daerah.

Bisnis kuliner sendiri merupakan bagian dari subsektor penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif, menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Torang Sitorus, desainer asli Batak (kanan), pada saat menerima plakat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ivan William, Regional General Manager Sumatera, GrabFood, Grab Indonesia (kiri) dalam acara Festival Legendaris GrabFood di Area Car Free Day Kantor Pos Bloc, Medan, (13/11). (HO)

Pada kesempatan ini, GrabFood juga mengapresiasi Torang Sitorus yang merupakan desainer yang berkontribusi melestarikan kain kearifan lokal yaitu Ulos.

Pada Juli 2022, Torang Sitorus menggelar fashion show bertajuk "Magnificent Toba for The World" dalam kolaborasi dengan The Apurva Kempinski Bali.

Tidak hanya tokoh lokal dan resto legendaris, apresiasi juga diberikan kepada para mitra pengemudi Grab yang menunjukkan peran aktifnya bagi lingkungan sekitar.

"Para mitra pengemudi adalah nadi bagi layanan GrabFood di kota Medan. Peran mereka tentu tidak terelakkan dan tidak boleh luput dari apresiasi berbagai pihak.

Tidak hanya berperan penting dalam kegiatan operasional Grab, para mitra pengemudi ini juga aktif meluangkan waktunya untuk berbagi dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Kami tentunya sangat berterima kasih kepada para mitra pengemudi Grab,” tambah Hadi.

Acara Festival Legendaris GrabFood ini digelar dengan menghadirkan berbagai keseruan bagi masyarakat setempat seperti Zumba, mini games dan pertunjukan musik.

Acara juga didukung oleh Frestea Nusantara dan Le Minerale yang menyediakan produk-produk minuman sebagai pendamping santapan legendaris di festival ini.