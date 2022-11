LIGA INGGRIS: Kekalahan Manchester City Berkah bagi Arsenal, The Gunners Aman di Puncak Klasemen

TRIBUN-MEDAN.com - Kekalahan Manchester City atas tamunya Brentford jadi sorotan.

Ini jadi kesempatan bagi rivalnya Arsenal, menguatkan posisinya memimpin klasemen Liga Inggris.

Arsenal bakal meraup dua berkah dari kekalahan Manchester City pada pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023.

Manchester City bertanding melawan Brentford pada pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023.

Manchester City harus menelan kekalahan atas Brentford dengan skor 1-2 pada pekan ke-16 Liga Inggris, Sabtu (12/11/2022) (Twitter/Brentford)

Duel tersebut diselenggarakan di Stadion Etihad Stadium, Sabtu (12/11/2022) malam WIB.

Hasilnya, Manchester City kalah dramatis 1-2 dari Brentford.

Satu gol dari Manchester City dicetak oleh Phil Foden (menit ke-45+1).

Sementara dua gol kemenangan Brentfod dicetak oleh Ivan Toney (16', 90+8').

Dengan kekalahan tersebutt, Manchester City tertahan di peringkat kedua dengan 32 poin.

Sedangkan untuk Brentford, kemenangan tersebut membuat mereka bertengger di posisi ke-10 dengan 19 poin.

Di sisi lain, kekalahan Manchester City dari Brentford bakal membawa dua berkah untuk Arsenal.

Pertama, dilansir BolaSport.com dari Squawka, kekalahan Man City membuat Arsenal sampai sejauh ini jadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah dalam laga kandang di Liga Inggris 2022-2023.

Dalamenam laga yang telah dijalanai Arsenal di Emirates Stadium, mereka menyapu bersih semua laga dengan kemenangan.

Arsenal will be top of the Premier League at Christmas.

Bagi Arsenal, hal tersebut menjadi pertama kalinya.

Fenoneman tersebut menjadi langka bagi Arsenal setelah terakhir kali ada di puncak klasemen saat Natal pada musim 2007-2008.

Sumber: bolasport.com

