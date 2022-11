Sinopsis Drakor Somebody, Drama Terbaru Genre Thriller yang Mengisahkan Seorang Introvert

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama korea atau drakor Somebody merupakan drama terbaru yang bercerita tentang seorang introvet pengembang aplikasi penghubung sosial bernama “Somebody”.

Mengusung genre thriller, mystery, dan psychological, drakor Somebody ini dapat disaksikan secara legal di aplikasi layanan streaming digital Netflix pada tanggal 18 November 2022 mendatang.

Drakor Somebody ini diperankan oleh Kim Young Kwang.

Drakor Somebody ini merupakan proyek akting tebaru Kim Young Kwang setelah aktingnya yang tahun lalu di drama Hello, Me!, serta film Mission: Possible dan A Year-End Medley tahun 2021.

Sebelumnya Kim Young Kwang juga pernah membintangi beberapa drama seperti Pinocchio, The Guardians, Room No. 9, The Secret Life of My Secretary, dan masih banyak lagi.

Selain Kim Young Kwang, drama Somebody ini juga diperankan oleh sejumlah aktor dan artis ternama Korea lainnya seperti Kang Hae Rim, Kim Yong Ji dan Kim Soo Yeon.

Drama ini disutradarai oleh Jung Ji Woo bekerja sama dengan penulis naskah Han Ji Wan. Drama ini tayang setiap hari Jumat dengan total sebanyak 8 episode.

Sinopsis drama Korea Somebody

Drama Korea Somebody bercerita tentang aplikasi media sosial dengan popularitas global yang bernama Somebody. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain dari mana saja.

Aplikasi Somebody tersebut dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak bersama Sum (Hyerim Kang). Tak sendiri, Sum dibantu oleh rekan-rekannya.

Kim Sum merupakan sosok yang tidak mudah berkomunikasi dengan orang lain, meskipun demikian dia berteman baik dengan Mok Won (Kim Yong Ji) dan Ki Eun (Kim Soo Yeon).

Teman Kim Sum yakni Ki Eun bekerja sebagai detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan dan mendapat bantuan dari Mok Won.

Perancang arsitektur Yoon Oh (Kim Young Kwang) tiba-tiba muncul di depan Sum dan teman-temannya.

Yoon Oh adalah pria yang menyenangkan, namun dibalik itu sepertinya ia menyembunyikan sesuatu dari mereka bertiga.

Di balik identitasnya yang misterius, Yoo Oh menyimpan rahasia besar dan mengerikan. Namun, saat dia mengakses aplikasi Someday dan bertemu Sum, masa lalunya perlahan terungkap.

Suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi di aplikasi Somebody. Sum mencium adanya kasus pembunuhan yang melibatkan aplikasi yang dibuatnya dan rekan-rekannya.

Akibatnya, sang pengembang yakni Sum dan kawan-kawannya juga terlibat kasus pembunuhan dan kriminal.

