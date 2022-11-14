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AYAT KURSI Arab Latin dan Artinya, Baca Setiap Selesai Sholat Fardhu Dijamin Masuk Surga

allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti

Editor: Dedy Kurniawan
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Ho/ Tribun-Medan.com
Baca Ayat Kursi Arab Latin dan Artinya 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah bacaan Ayat Kursi dalam tulisan arab, latin, dan terjemahan.

Ayat kursi terdapat dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 255.

Bacaan Ayat Kursi dikutip dari quran.kemenag.go.id :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ


allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm,

lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih,

ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum,

wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`,

wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyyul-'aẓīm

 

Bacaan Lengkap Ayat Kursi
Bacaan Lengkap Ayat Kursi (Ho/ Tribun-Medan.com)

 

Artinya :

"Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.

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