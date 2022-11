Chord dan Lirik Lagu Batak Ilu Ni Anak Siakkangan By Style Voice 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Ilu Ni Anak Siakkangan. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lagu Batak Ilu Ni Anak Siakkangan dipopulerkan oleh Style Voice dan diciptakan Anton M Purba.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Chord dan Lirik Lagu Batak Ilu Ni Anak Siakkangan

[Intro :]

G C G C

Dm Am G

C G F C

Dang hea hujua podam..

C F G C

among tulus tangiang mi

G G F C

ido mambaen ture langkangki

C F G C

di ta no parjalangan i..

G

burju do parumaenmi

C

nang anggi ibotongki

G

hujujung do baringin i

C

panggoaran i

F G

i do podam.. i do podam

C

tu ahu ale among..

C G F C

mar.. tangiang ahu tu Tuhan i

C F G C

manjalo habisuhon i..

C G F C

mangulahon.. patik palimahon i

C F G C

laho pa.. sangaphon ho among..

G

nasa tolap ni gogongki

C

hubahen do ale among

G

so sanga diingani ho

C

sibaganding tuami

F G

mambahen tari luilu ahu

C F

di lage podomanki

Baca Juga: Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD, Bersiap Hadapi UAS PAS Semester 2 atau Kenaikan Kelas

Reff :

C

among.. sonang ma ho

C

nunga turiturian ho among

Dm

uju dihasusaan i

C

jolma na di portibi on

Dm

borhat do ho ale among

C

manadingkon pinomparmon

F

alai basa.. do Tuhan i

C

diungkap do.. harbangan i

Dm C G

asa bongot.. ma silangmi

C

tu huta na pinillitmi..

[Musik :]

C G Am G

F C G

Dm Am Dm Am

F G C

G

hape laho do ho among

C

tumadingkon hami on

G

sai ho ma ale Tuhan

C

diihuthon pomparanki

F G

i do tangi.. angmi tu hami

C F

uju di ngolumi among..

Reff :

C

among sonang ma ho

C

nunga turiturian ho among

Dm

uju dihasusaan i

C

jolma na di portibi on

Dm

borhat do ho ale among

C

manadingkon pinomparmon

F

alai basa do Tuhan i

C

diungkap do harbangan i

Dm C G

asa bongot ma silangmi

C

tu huta na pinillitmi

Dm C G

hape laho do ho among

C

tumadingkon hami on

(cr30/tribun-medan.com)