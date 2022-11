PASANGAN Money No Limit, Ini Sumber Uang Sisca Kohl dan Jess Punya Ratusan Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Sama-sama tajir melintir, pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl membongkar mereka telah resmi menikah.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sisca Kohl di videonya di channel Youtube pribadinya.

Dalam video yang berjudul A DAY IN MY LIFE WITH MY HUBBY! FT. JESS NO LIMIT yang diunggah Sabtu, (12/11/2022) Sisca Kohl membagikan berita bahagianya.

Sebagai pasangan yang sama-sama mempunyai harta yang banyak tersebut berapa sebenarnya jumlah da sumber uang mereka?





Usut punya usut ternyata Sisca Kohl adalah keponakan dari Ma Huateng yang merupakan CEO dari Tencent Holding.

Bahkan paman dari Sisca Kohl ini pernah masuk dalam peringkat kedua orang terkaya di China, bahkan ia pernah juga menempati urutan ketiga sebagai orang terkaya di Asia.

Sisca Kohl dan Jess No Limit dikabarkan resmi jadian (Instagram)

WeChat merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh Tencent Holding yang merupakan aplikasi chat seluler terbesar di China.

Maka tak heran jika Sisca Kohl memiliki kekayaan yang luar biasa, karena latar belakang keluarganya juga merupakan orang konglomerat di China.

Namun ternyata Sisca Kohl juga memiliki sumber kekayaannya sendiri yang membuat Sisca Kohl semakin kaya raya:



1. Bersumber dari Jasa Endorsement Tiktok dan Instagram

Walaupun bergelimang harta Sisca Kohl tetap mempunyai pekerjaan yang menjadi sumber pendapatannya setiap hari.

Kita ketahui bersama bahwa konten yang dibuat oleh Sisca Kohl unik dan belum banyak orang yang membuat, tak heran jika banyak brand yang minat untuk melakukan kerja sama dengan sisca kohl.

2. Bersumber dari Adsense Youtube

Tak hanya mengandalkan Endorsement dari Tiktok dan Instagram saja, Sisca Kohl juga memiliki Channel Youtube yang ia gunakan untuk membuat konten setiap harinya, bahkan tak jarang konten yang dibuat Sisca Kohl masuk dalam jajaran Trending Youtube.