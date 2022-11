Penguatan Eksternal Quick Win Presisi Polri, Kapolres Samosir Rakoor Percepatan Vaksinasi Booster 

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR -Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan kerjasama dengan pihak external terkait di Mapolres Samosir, Senin (14/11/2022) terkait perkembangan Covid-19 dan upaya percepatan vaksinasi Booster.

Polres Samosir berkordinasi dengan Dinkes Kabupaten Samosir serta unsur pimpinan kecamatan.

Kapolres menyampaikan ini, sesuai Inmendagri nomor 39 tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara saat ini menerapkan PPKM level 1.

"Kegiatan PPKM ini dalam menghadapi Nataru, mengingat akan melonjaknya Wisatawan yang akan mudik dan berlibur di wilayah Kabupaten samosr,"ujar AKBP Josua Tampubolon.

AKBP josua juga meminta kepada Forim agar membuat flyer "Setiap masyarakat wajib melaksanakan Vaksinasi, dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi".

"Kita Lakukan koordinasi dengan para Ephorus dan Phareses HKBP maupun pimpinan tempat Ibadah lainya untuk pelaksanaan Vaksinasi pada jemaat maupun lansia di tempat ibadah. Kita butuh data by name by addres dari Dinkes yang belum divaksinasi dosis 1, 2 dan 3 sehingga personil kami bisa lakukan door to door melakukan penjemputan di lapangan,"anjunr AKBP Josua.

Kepada para Camat, AKBP Josua juga meminta untuk membuat Rapat dengan Kepala Desa dan Bidan Desa untuk melakukan pendataan masyarakat yang belum divaksinasi serta membuat jadwal pelaksanaan vaksinasi di masing-masing Kecamata.

"Kepada Puskesmas dengan capaian vaksinasi tertinggi akan diberikan Reward. Kita akan membuat Surat Perintah Tugas kepada Personil Polres Samosir untuk melakukan penjemputan masyarakat guna dilakukan vaksinasi di tiap-tiap Desa,"ucap AKBP Josua.

Josua meminta camat memerintahkan Kepala Desa mendatakan masyarakat yang akan menerima Bantuan Sosial, dan memastikan masyarakat yang akan menerima Bansos tersebut sudah divaksinasi, apabila belum agar dilakukan vaksinasi di lokasi penyaluran Bansos.

Josua mengingatkan agar dalam pelaksanaan ini, pemerintah kecamatan meliibatkan 3 Pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa sebagai pengawasan Desa.

"Mulai hari ini para Kapus dapat aktifkan kembali vaksinasi untuk mencegah adanya vaksin yang ED, Lakukan himbauan/sosialisasi kepada masyarakat yang menolak Vaksin agar mau divaksin,"pungkasnya

Kegiatan ini dilaksanakan bermaksud dan bertujuan dengan rapat koordinasi ini adalah sebagai langkah dalam upaya percepatan (akselarasi) vaksinasi Covid-19 di wilayah Samosir menjelang Nataru (Natal dan ahun Baru), serta terjalinnya keharmonisan dalam melaksanakan kebijakan permerintah dapat berjalan dengan baik dengan instansi external lain sesuai deng program Quick Wins Presisi yang dicanangkan Kapolri.

Di acara Rapat koordinasi tersebut tampak dihadiri Waka Polres Kompol TM Lumban Tobing, SH,MH, Para PJU Polres Samosir, Kadis Kesehatan Samosir dr Dina Hutapea, Kabid P2P Dinkes Samosir dr HG Nainggolan, Kabid Yankes Dinkes Samosir dr Buha Purba. Kasubbag Umum Keuangan dan Kepegawaian Kabupaten Samosir Kanur Situmorang, Para Kapolsek se-jajaran Polres Samosir. Para Camat se-kabupaten samosir, Para Ka Puskemas se-kabupaten samosir serta Personil Polres Samosir. (Jun-tribun-medan.com).