Polisi Telusuri Rekan Wanita Kebaya Merah Dalam Judul Video Tiga Lawan Satu

TRIBUN-MEDAN.COM- Kasus video asusila Wanita kebaya merah hingga saat ini masih menjadi sorotan publik

Diketahui kedua tersangka ternyata bukan hanya memerankan video wanita kebaya merah viral durasi 16 menit.

Namun, polisi juga menemukan video asusila berjudul tiga lawan satu (three in one) yang mereka buat dan jual.

Dalam video terebut polisi menemukan adanya tersangka baru, yakni seorang wanita.

Keterlibatan wanita itu karena disebutkan ikut terlibat dalam produksi video berjudul Tiga Lawan Satu tersebut.

Dijelaskan bahwa dalam video tak senonoh itu terlihat dua orang wanita sedang beradegan tak senonoh dengan seorang lelaki.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman mengatakan pihaknya akan mendalami adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini

Ia mengatakan kedua tersangka telah memproduksi 92 video syur dan 100 foto tanpa busana.

Fakta ini terungkap setelah polisi memeriksa hardisk milik tersangka.

Ratusan konten dewasa ini diproduksi sesuai pemesanan pelangan, baik dalam negeri maupun manca negara.

Selengkapnya tonton video :