Sukses Jalani Operasi Tumor Payudara, Marshanda Bagikan Kondisinya Terkini 

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Marshanda diketahui baru saja menjalani operasi tumor payudara yang dialaminya.

Berhasil melalui prosedur operasi tumor payudara, Marshanda membagikan kabar baik tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahan tersebut, Marshanda menegaskan bahwa dirinya sudah kembali ke rumah untuk memulihkan keadaan pasca operasi tumor payudara.

“Gue sekarang sudah di rumah, operasi tumor payudaranya sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar," ujar Marshanda.

Siapa sangka, operai yang dilakukannya justru sempat membuat Marshanda terkejut bukan main.

Bagaimana tidak, tumor payudara yang diangkat dari tubuhnya memiliki ukuran cukup besar.

“Pas tumornya keluar, itu gede banget ternyata, Oh My God," kata Marshanda dilansir dari kompas.com.

Usai menjalani operasi pengangkatan tumor, Marshanda kini menunggu keputusan selanjutnya berkaitan dengan proses penyembuhan penyakit tersebut.

Dokter melakukan pemeriksaan histopatologu terhadap tumor payudara yang sudah diangkat dari tubuhnya.

“Sekarang lagi dilakukan namanya histopatologi, itu adalah di mana massa atau tumor mass yang dikeluarkan tadi itu, diperiksa, itu sebenarnya apa, berbahaya apa enggak? Kanker apa enggak?" jelasnya.

Marshanda (kiri) usai menjalani operasi pengangkatan tumor payudara. (Instagram/marshanda99)

Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar tindakan selanjutnya.

"Jadi kita bisa tahu ke depannya apa yang harus dilakukan," ucap Marshanda.

"Sekarang gue istirahat dan ditemani sama nyokap, adik gue, dan my best friend also came to my house, nanti ada yang mau datang lagi juga untuk jenguk," tutur Marshanda.

Belakangan ini, Marshanda memang menjadi sorotan publik usai muncul dengan kabar buruk soal tumor yang dideritanya.