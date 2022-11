Vario dan Scoopy Jadi Primadona di IMOS 2022

New Honda Vario 125 dan New Honda Scoopy mampu menarik perhatian pengunjung booth Honda di IMOS 2022 hingga mencatatkan penjualan 261 unit selama lima hari pameran.

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Deretan skutik Honda yang biasa dipakai beraktivitas harian masyarakat menjadi primadona dalam pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. New Honda Vario 125 dan New Honda Scoopy mampu menarik perhatian pengunjung booth Honda hingga mencatatkan penjualan 261 unit selama lima hari pameran.

Dua model skutik Honda yang baru diluncurkan pada semester kedua tahun ini yaitu New Honda Vario 125 terjual 138 unit dan New Honda Scoopy membukukan penjualan 123 unit. Tak hanya dua skutik harian yang baru saja mendapat pembaharuan tersebut, IMOS yang diselenggarakan pada 2-6 November 2022 di Jakarta Conventon Center, Senayan, Jakarta Selatan mencerminkan besarnya minat dan antusiasme pengunjung terhadap jajaran sepeda motor Honda.

Sepanjang pameran, Honda mencetak total penjualan 548 unit. Deretan skutik Honda menjadi pusat perhatian. Tak hanya Vario 125 series dan Scoopy series, line up motor berkapasitas 160 cc pun mencatatkan penjualan yang signifikan. New Honda ADV160, All New Honda PCX160, hingga Honda Vario 160 pun menyumbang penjualan yang tak kalah laris dengan total penjualan mencapai 145 unit untuk ketiga skutik 160cc Honda ini.

General Manager Sales PT Astra Honda Motor (AHM) Didi Kwok mengatakan duet skutik yang baru disegarkan seperti New Honda Vario 125 dan New Honda Scoopy menjadi motor yang paling dinanti pecinta sepeda motor Honda di IMOS 2022. Keduanya punya penampilan baru yang lebih menawan, khususnya Vario 125 yang kini semakin fungsional dengan power outlet pada ruang penyimpanan.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, IMOS 2022 menjadi puncak penantian model-model baru Honda, khususnya skutik-skutik yang menjadi pusat perhatian. Dengan semangat Satu Hati, Honda mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pengunjung yang telah memilih sepeda motor Honda. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan sepeda motor yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumen di Indonesia.

Premium dan Big Bike

Sementara itu, model lain yang juga tak kalah menarik perhatian adalah deretan Big Bike dan model premium. Di IMOS, AHM memajang Honda Monkey 125, Honda ST125 Dax, dan Honda CT 125. Ketiganya juga menjadi pusat perhatian pengunjung dan menyumbang 21 unit penjualan secara total ketiga model.

Di segmen Big Bike, Honda CB500X masih teratas dalam perolehan penjualan, tercatat 21 unit yang terpesan oleh pengunjung IMOS 2022. CB650R dan Rebel secara total terjual 14 unit. Kehadiran Honda pada ajang IMOS 2022 juga diapresiasi oleh pengunjung dan penyelenggara. Booth sepeda motor Honda yang terletak di Assembly Hall menyabet gelar Best Booth di antara peserta pameran yang lain.

Jajaran sepeda motor Honda ini dihadirkan pada empat zona, yaitu zona Racing, Explorer, Urban, dan Lifestyle. Selain itu, dihadirkan juga zona special yaitu Electric dan Cari Aman. Beragam zona ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi konsumen sesuai dengan kebutuhan gaya berkendara.

(*)