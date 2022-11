Dorong UMKM Go Global, BRI Suguhkan BRILianpreneur untuk Kepala Negara G20 di Bali

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui langkah konkret, salah satunya dengan memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk “Go Global”.

Untuk menuju UMKM Go Global, BRI mempersembahkan berbagai produk usaha mikro terbaik Indonesia ke mata dunia lewat pameran di The Apurva Kempinski Bali.

Produk yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil dari UMKM pilihan yang berhasil dikurasi dalam event BRI UMKM Expo(rt) BRILianpreneur 2022.

The Apurva Kempinski Bali digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 yang dihadiri oleh berbagai kepala negara. Bergabungnya BRI di pameran ini juga tak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menjelaskan bahwa pameran produk tersebut ditujukan untuk memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM Indonesia di mata dunia melalui negara-negara yang berpartisipasi dalam G20.

“UMKM tersebut diyakini akan terus berkembang untuk go modern, go digital, goonline, dango global,” ujarnya dalam keterangan persnya, Selasa (15/11/2022).

Amam menjelaskan bahwa UMKM yang telah dikurasi tersebut juga telah menerapkan dan mengikuti prinsip-prinsip environment, social, and governance (ESG).

Artinya, produk yang dihadirkan para pegiat UMKM tidak hanya berfokus pada kreativitas dan kualitas, tetapi juga memiliki concern tinggi terhadap lingkungan.

“Upaya para pelaku usaha tersebut diawali dengan memahami masalah-masalah pada era sekarang. Kemudian, mereka meresponsnya melalui berbagai strategi, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan, pengelolaan limbah, dan inklusivitas,” jelas Amam.

Adapun produk UMKM terpilih itu berasal dari berbagai kategori produk, di antaranya home decor and craft, food and beverages (F&B), accessories and beauty, fashion and wastra, serta dua kategori baru yaitu healthcare atau wellness dan digital technology.

Melalui ajang tersebut, BRI bersama para pelaku usaha berharap bisa mewujudkan ekosistem UMKM yang kuat dan menghasilkan produk-produk terbaik.

Sebagai informasi, UMKM terpilih juga telah melewati kurasi untuk memastikan kualitas produk dari segi material, originalitas produk, standar packaging, value added melalui inovasi, teknik produksi dan dampak sosial.

“Sustainability atau keberlanjutan produk pun menjadi salah satu poin penilaian dalam tahap kurasi ini. Kami berharap, produk UMKM harus bertanggung jawab terhadap alam, lingkungan hidup, dan aman untuk manusia,” jelas Amam.

Dengan otentisitas, kualitas, dan kontinuitas yang terus terjaga, ia berharap, produk UMKM Indonesia dapat memenangkan persaingan global yang semakin ketat, serta mampu menopang perekonomian nasional di masa mendatang.

Untuk diketahui, animo UMKM untuk mengikuti BRI UMKM Expo(rt) BRILianpreneur di tahun keempat pada 2022 mengalami peningkatan atau lebih tinggi.

Hal tersebut dibuktikan dari jumlah UMKM binaan BRI sebanyak 1.189 serta 128 UMKM terpilih yang berasal dari komunitas dan lembaga. Mereka berasal dari 196 kota dan kabupaten dari 34 provinsi di Indonesia.