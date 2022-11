Jelang Pensiun, Panglima Andika Bagikan Pengalaman Militer Selama 35 Tahun di Depan Perwira di Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membagikan pengalamannya di militer selama 35 tahun kepada ratusan tentara dari betbagai belahan dunia.

Hal ini dilakukan Jenderal Andika saat kunjungan ke Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjatan Diraja Brunei.

Disana Andika berkesempatan memberikan pengarahan kepada Perwira yang sedang mengembang pendidikan pada program Command and Staff Course dan Intermediate Staff Course yang diadakan oleh Akademi Pertahanan Brunei Darussalam.

Perwira yang melakukan pendidikan berasal dari berbagai negara, diantaranya Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, New Zealand, Oman, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Siangpura, Inggris dan Thailand.

Andika menjelaskan bahwa momen menempuh pendidikan bersama ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin terlebih untuk menjalin tali persahabatan satu sama lain.

Karena jika berkaitan dengan akademik itu sudah pasti akan dipelajari dan mudah untuk diterapkan.

Pertukaran personel, mengirim personel untuk pendidikan hingga pelaksanaan Latihan bersama merupakan hal yang akan selalu dilakukan oleh institusi pertahanan diberbagai negara, seperti Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

