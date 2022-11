Ribuan Pelari Ramaikan Borobudur Marathon 2022, Hidupkan Wisata Olahraga di Magelang

(Ki-ka): Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chi An, Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dan Brand Ambassador Borobudur Marathon 2022 Kelly Tandiono pada konferensi pers di Magelang (11/11/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Puncak acara Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng dihelat pada 12–13 November 2022.

Selain menjadi ajang olahraga yang bergengsi, even lomba lari ini diharapkan juga akan mampu menjadi lokomotif yang menggerakkan laju pariwisata, ekonomi lokal, serta pertukaran budaya.

Borobudur Marathon adalah ajang kompetisi lari yang diselenggarakan Harian Kompas bekerja sama dengan Yayasan Borobudur Marathon dan didukung oleh Bank Jateng dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ada tiga kategori dalam kompetisi utama Borobudur Marathon 2022, yaitu Borobudur Marathon Elite Race dan Bank Jateng Young Talent yang dilangsungkan pada 12 November serta Bank Jateng Tilik Candi pada 13 November.

Borobudur Marathon Elite Race dengan jarak lari 42,195 kilometer hanya akan diikuti pelari elite nasional yang lolos seleksi.

Tahun ini, sebanyak 37 atlet nasional yang terdiri atas 26 atlet putra dan 11 atlet putri berpartisipasi dalam ajang ini.

Bank Jateng Young Talent yang merupakan kompetisi lari dengan jarak 10 kilometer menjadi wadah bagi talenta muda berusia 15–18 tahun untuk mengukur dan mengasah kemampuan mereka.

Sejumlah 30 pelari muda akan berlaga pada ajang ini. Kategori Young Talent ini adalah kategori baru yang menjadi wadah penting untuk kaderisasi atlet lari jarak jauh.

Sementara itu, Bank Jateng Tilik Candi dengan jarak 21,097 kilometer diikuti pelari umum dengan sistem ballot. Sebanyak 4.552 pelari ambil bagian dalam ajang ini.

“Ini ruang Anda semuanya untuk menunjukkan prestasi dan tentu saja, kita harapkan ini menjadi inspirasi untuk para atlet maupun calon-calon atlet agar bisa menjadi atlet yang baik,” Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pesannya untuk para pelari.

Brand Ambassador Borobudur Marathon 2022 Kelly Tandiono pada konferensi pers di Magelang, Jumat (11/11/2022) juga mengingatkan pelari untuk mengasup karbohidrat yang cukup (carbo loading) sebelum berlari dan mencukupkan istirahat.

“See you at the finish line!” Kelly yang juga akan mengikuti Bank Jateng Tilik Candi memberi semangat.

Mengambil garis start dan finish di Taman Lumbini, kompetisi lari Borobudur Marathon 2022 menawarkan rute menantang di alam pedesaan sekitar Borobudur, yang akan memuaskan dan menghibur para peserta.

Ini juga menjadi cara untuk mengenalkan para pelari lebih dekat dengan Borobudur dan sekitarnya.