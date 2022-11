Sinopsis Drakor Fight For My Way, Kisah Perjuangan Cita-cita & Cinta Empat Sekawan yang Kurang Hoki

Drakor Fight For My Way menceritakan tentang empat sekawan yang tidak unggul yang berjuang demi impiannya untuk bertahan hidup.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Fight For My Way merupakan drama garapan Lee Na Jeong dan Im Sang Choon.

Bergenre komedi romatis, Drakor Fight For My Way dibintangi oleh Park Seo Joon, Kim Ji Won, Ahn Jae Hong dan Song Ha Yoon.

Drakor Fight For My Way menceritakan tentang empat sekawan yang tidak unggul yang berjuang demi impiannya untuk bertahan hidup.

Baca juga: SINOPSIS Drakor Cinderella with Four Knights, Kisah Cinta Segi Empat Cinderella & Pewaris Kaya Raya

Ko Dong Man (Park Seo Joon) adalah seorang pemain taekwondo yang dulunya terkenal namun harus berhenti karena masa lalu yang menyakitkan.

Hal itu membuatnya harus merelakan mimpinya yang ingin menjadi atlet terkenal yang kaya raya.

Namun meskipun demikian, ia bangkit kembali dan masih memperjuangkan mimpinya itu dengan menjadi petarung seni bela diri campuran yang tak memiliki nama.

Bertolak belakang dengan mimpinya dulu, kini ia berprofesi sebagai pembasmi serangga yang hidupnya tidak terlalu mulus.

Di mana ia kerap kali menerima komplen dari costumer dan ditintas oleh atasannya.

Choi Ae Ra (Kim Ji Won) adalah seorang wanita yang bercita-cita menjadi penyiar berita terkenal sejak dulu, maka tak heran jika ia suka membawa mikrofon kemanapun.

Namun takdir berkata lain, kini ia bekerja sebagai costumer service di sebuah mall.

Bukan tanpa alasan, sebelumnya ia sudah berkali-kali gagal dalam audisi pembawa berita.

Hal itu terjadi lantaran dirinya bukan lulusan dari universitas bergengsi dan faktor usia.

Choi Ae Ra dan Ko Dong Man telah berteman sejak mereka masih kecil dan hingga kini tumbuh di lingkungan yang sama.

Keduanya sama-sama masih memperjuangkan impian masa kecilnya dan terus ada untuk satu sama lain meskipun hubungan mereka bak anjing dan kucing.