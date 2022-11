Banyak Tawaran Podcast dan TV, Wendy Walters Beber Alasan Enggan Umbar Masalah Rumah Tangganya

TRIBUN-MEDAN.com - Rumah tangga Wendy Walters dan Reza Arap kini sudah berada di ujung tanduk, dan sedang dalam proses cerai.

Wendy Walters memutuskan untuk menggugat cerai Reza Arap di usia pernikahan mereka yang belum genap dua tahun.

Tak diketahui pasti alasan Wendy Walters memilih cerai, namun belakangan memang Reza Arap dituding berselingkuh dengan wanita lain.

Wendy Walters benarkan Reza Arap selingkuh, kini memilih cerai (YouTube)

Hal itu pun sempat ramai menjadi perbincangan beberapa waktu lalu.

Namun ternyata, Wendy tak nyaman jika permasalahan rumah tangganya ini menjadi sorotan banyak orang.

Ia pun tak ingin seperti banyak artis lain, yang senang menguliti aib rumah tangga di depan publik.

Wendy Walters pun banyak menolak undangan dari stasiun TV dan podcast yang ingin menanyakan masalah rumah tangganya dengan Reza Arap.

Hal itu diungkapkan Wendy saat menjadi bintang tamu Podcast Melaney Ricardo, Selasa (16/11/2022).

Melaney Ricardo bertanya apakah Wendy Walters menikmati atau justru merasa tidak nyaman dengan sorotan terhadap dirinya.

“Nggak nyaman, sejujurnya. I didn’t ask for this (Aku nggak minta ini) sih sebenarnya,” kata Wendy Walters.

Lagipula menurut Wendy, masalah rumah tangganya kini bukanlah suatu hal yang membanggakan sehingga harus diketahui banyak orang.

Pasangan Reza dan Wendy (Ist)

“Ya diperhatiin senang. Cuma kalau spotlight untuk hal-hal kayak gini, buat apa? Makanya aku jarang mau keluar koar-koar ke mana kan,” ungkapnya.

Wendy Walters mengungkapkan bahwa sejak masalah rumah tangganya terungkap, ia baru menghadiri dua podcast, yakni podcast dengan Luna Maya dan Melaney Ricardo.

Ia pun mengaku menerima banyak undangan untuk menghadiri podcast dan acara TV untuk membicarakan masalahnya dan Reza Arab.