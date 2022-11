Berita Populer Hari Ini, Pria Tewas Diduga Ditembak Polisi, Cantiknya Ibu Negara Korea Selatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berita populer Tribun Medan dimulai dari Kapolres Pelabuhan Belawan Melayat ke Rumah Korban yang Ditembak Oknum Polisi di Pekan Labuhan

Selanjutnya, Sinopsis Drakor Fight For My Way, Kisah Perjuangan Cita-cita & Cinta Empat Sekawan yang Kurang Hoki

Ketiga, Kapolres Tapteng Hadiri Penandatanganan MOU E-Berkas Pidana Terpadu

Keempat, CANTIKNYA Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee, Punya Wajah Super Cantik di Usia 50 Tahun!

Kelima, Mahalini Lakukan Tradisi Melaspas di Rumah Barunya, Kehadiran Rizky Febian Jadi Sorotan

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan Hari Ini:

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajarannya menyambangi rumah duka Iwan alias Nasib korban tewas akibat ditembak oknum Polisi di Gang Mafo, Lingkungan XIV Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Selasa (15/11/2022).

Sebelum tewas akibat ditembak Polisi, Iwan sempat dibawa ke Rumah Sakit Wulan Windi Marelan untuk mendapatkan perawatan, namun kemudian ia dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, namus naas nyawanya tak tertolong setelah kehabisan darah.

Akhirnya Iwan pun dibawa kerumah Duka oleh pihak keluarga Selasa (15/11) sekitar pukul 01:00 WIB, dan akan dikebumikan hari ini di Kelurahan Pekanlabuhan.

Amatan Tribun Medan dilokasi, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat beserta jajarannya terlihat datang untuk melayat kerumah duka Iwan yang terletak di Gang Mafo Kelurahan Pekanlabuhan.



Sinopsis Drakor Fight For My Way, Kisah Perjuangan Cita-cita & Cinta Empat Sekawan yang Kurang Hoki

Drakor Fight For My Way menceritakan tentang empat sekawan yang tidak unggul yang berjuang demi impiannya untuk bertahan hidup.(HO)

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Fight For My Way merupakan drama garapan Lee Na Jeong dan Im Sang Choon.

Bergenre komedi romatis, Drakor Fight For My Way dibintangi oleh Park Seo Joon, Kim Ji Won, Ahn Jae Hong dan Song Ha Yoon.