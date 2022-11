Chord dan Lirik Lagu Aceh Meurindu By Rialdoni 

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagu Aceh Meurindu merupakan sebuah lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi asal Aceh bernama Rialdoni.

Lagu Aceh Meurindu ini dirilis pada tahun 2020 lalu bersamaan dengan video klipnya yang diunggah di kanal YouTube RIALDONI Official.

Jika diamati lirik demi lirik, Lagu Aceh Meurindu ini bercerita tentang kisah cinta seorang pria yang merindukan mantan kekasihnya.

Dengan keadaan yang sudah berpisah, rasa cinta si pria dengan sang mantan sepertinya belum berubah dan masih berharap mantan kekasihnya itu bisa kembali kepadanya.

Lagu “Meurindu” ini pernah viral dan ramai digunakan di aplikasi TikTok. Saat ini, lagu yang berasal dari Aceh ini sudah disaksikan sebanyak 15 juta kali oleh para pengguna youtube.

Chord dan Lirik Lagu Aceh Meurindu

[intro]

G D

[verse]

G

D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

G D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

[chorus]

C D

Lon rindu, lon rindu

G Em

Hate sabe merindu

C

Bungong meulu

D G

Gata sabe lon damba

C D

Lon rindu, lon rindu

Bm Em

Hati sabe merindu

Am

Lon yakin troh masa

D G D

Bak ulon tagisa

[verse]

G D G

Mantong teusimpan di dalam hate

C D G

Mantong teu uke syae cinta

C D G

keu gata sayang - gata bohate

Am D G

gata yang sabe lon puja

[interlude]

C D G

Am D G C D

Bm Em

Am D G

[chorus]

C D

Lon rindu, lon rindu

G Em

Kanda sabe lon rindu

C

Lagu syahdu

D G

Jeut keu peunawa lara

C D

Hooo, lon rindu, lon rindu

G

Hate sabe merindu

C

Bungong meulu

D G

Gata sabe lon damba

C D

Lon rindu, lon rindu

Bm Em

Hati sabe merindu

Am

Lon yakin troh masa

D G

Bak ulon tagisa

C D

Lon yakin troh masa

G

Bak ulon tagisa

(cr30/tribun-medan.com)