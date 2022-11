Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok dan Harga Bahan Pangan di Sumut Stabil

Seorang pedagang sayuran tengah melayani pelanggan yang ingin berbelanja, harga cabai rawit hijau meroket hingga Rp 92 ribu Per Kilogram, Minggu (10/7/2022)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sejumlah harga pangan di Sumatera Utara terpantau stabil, Rabu (16/11/2022).

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Dalam Negeri (Disperindag) Sumatera Utara harga cabai merah sejak 2 pekan lalu terus mengalami penurunan harga.

Saat ini harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan seperti Pasar Simpang Limun mematok harga Rp 22 ribu per kilogram.

Sedangkan harga termahal berada di Pusat Pasar yang membandrol cabai merah sebesar Rp 24 ribu per kilogram.

"Berdasarkan pantauan petugas, hari ini terjadi penurunan harga cabai merah keriting sebesar 6.1 persen, namun untuk harga rata-rata di kota non IHK naik tipis sebesar Rp 744 per kilogram, sedangkan harga di Kota IHK naik Rp 80 per kilogram jika dibandingkan dengan Senin 14 November 2022," ujar Kabid Perdagangan Dalam Negeri (Disperindag) Sumut Barita Sihite, Rabu (16/11/2022).

Dikatakannya, penurunan harga ini terjadi karena stok terlihat banyak, permintaan juga terpantau stabil sedangkan kenaikan karena mekanisme pasar saja.

Selain itu, harga kebutuhan pangan lainya seperti, daging ayam boiler, tempe dan udang laut terpantau turun.

Untuk harga daging ayam saat ini dibandrol Rp 27 ribu per kilogram, kemudian tempe Rp 14 ribu per kilogram dan udang laut dipatok Rp 37.500 per kilogram.

"Penurunan harga tersebut pada hari ini karena mekanisme pasar, sementara stok udang laut terpantau aman dan cukup," pungkasnya.

