Ngopi Bisnis INTI Episode 3: Pengetahuan dan Psikologi Diri Jadi Kunci Sukses dalam Bisnis Trading

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Ngopi Bisnis INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) yang merupakan salah satu program kerja rutinitas yang dilaksanakan 2 minggu sekali dengan topik dan narasumber yang senantiasa berbeda diharapkan hadir dengan membawa topik yang sedang hangat dibicarakan dan saat ini salah satunya adalah terkait dengan trading.

Tim Ngopi Bisnis yang mendapat tanggung jawab episode ketiga ini adalah Robby Logan sebagai Episode Leader yang dibantu oleh Yong H, Juanda Rovelim, Moktar Pamungkas dan Thomas Sugiarto telah mempersiapkan narasumber yang memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi, yaitu Felix S Tanaka, yang saat masih muda berlatar belakang seorang desain interior yang kemudian memulai bisnis trading dari tahun 2003 dan kemudian tahun 2008 menjadi seorang Profesional Trader dan Founder 1 Jam Profit dan Pendiri Community Trader Stock Options pertama di Indonesia.

Beliau dulunya juga seorang pengajar, pendidik dan pelatih Bisnis Trading, tetapi dalam perjalanan begitu banyak lika-liku yang niatnya bertujuan baik mengajari orang untuk mendapatkan profit tetapi dalam perjalanan banyak muridnya yang tidak menjalankan apa yang diajarkan sehingga hasil yang diharapkan menjadi berbeda dan beberapa di antara menyalahkan beliau.

"Sebenarnya saya sudah tidak mau mengajar dan melatih orang karena dikuatirkan ada segelintir orang yang tidak mengikuti petunjuknya yang akhirnya malah menyalahkan dan menjelekkan kita, sehingga membuat saya menjadi enggan kembali, tetapi karena saya diminta oleh teman-teman lama saya yang telah menikmati hasil dan percaya apa yang diajarin, maka demi pemikiran yang baik dan positif, saya mencoba berkontribusi apalagi juga dilaksanakan oleh INTI organisasi besar non profit ini, tentu saya harus memberikan yang terbaik, dan disclaimer dalam pengetahuan ini juga penting diperhatikan agar nanti tidak ada saling menyalahkan," harapan Felix yang akhirnya menyetujui untuk mengisi Ngopi Bisnis Episode 3 ini.

Ditambahkan Robby, sebagai Episode Leader kali ini Ngopi Bisnis mencoba membahas dan mengajari pengetahuan basic Bisnis Trading agar jangan salah langkah, mau untung malah jadi buntung. Apalagi mungkin bisa mencapai 90 persen trader pemula mengalami kerugian dalam melakukan trading baik di forex maupun saham, bahkan banyak yang terjebak mengikuti investasi bodong dengan iming-iming profit yang besar.

"Untuk itu melalui acara ini narasumber akan memberi petunjuk bagaimana agar dapat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan di bisnis trading, tetapi tentu setiap orang akan memiliki hasil yang berbeda," kata Robby mengingatkan.

Dalam acara yang diadakan oleh INTI bidang Bisnis, Usaha dan UMKM yang diselenggarakan di kantor INTI, MGK Kemayoran, Office Tower B Lt 10 Jakarta, Sabtu (12/11/2022), di mana Felix S Tanaka memberikan pengetahuan tentang apa itu bisnis trading, cara mengenal broker yg akan digunakan, instrument trading, pilihan trading system sampai psikologi trading dan juga akan bongkar Rahasia Profit Cepat dalam hitungan menit dengan berdasarkan knowledge dan psikologi diri.

Di mana pelaku bisnis trading harus ditempatkan sebagai Bisnis Trader bukan Gaming Trader maupun Gambler Trader.

Harus dipahami juga bahwa apapun bisnisnya termasuk bisnis trading memiliki resiko dan pastikan resiko tersebut dibawah kendali kita sendiri.

Beliau juga menjelaskan tentang perbedaan Platform Broker Trading yaitu Broker WEB Based dan MT4 & MT5 dan beberapa Pilihan Trading system dan Money Management.

"Untuk meminimal loss profit dan memaksimalkan profit adalah jangan terlalu sering transaksi( Over Lot ), pilih waktu trading yang aling nyaman, pastikan pasang Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, tentukan Timer untuk Exit, jika tidak tercapai target /stop, pastikan antara margin dengan Lot Size sudah sesuai. Dan wajib dipersiapkan adalah pastikan punya knowledge, pahami psikologi anda, virtual account sampai mahir, trading system/ metode trading, money management/ ETET Formula

Time to Trade (waktu trading anda), modal dengan biasakan dari modal minimal dulu, hitung Living Cost anda serta masukan semua ke trading plan, intinya Modal dalam Bisnis Trading untuk meraih Profit dipengaruhi 30 persen Pengetahuan dan 70 % mengelola Psikologi Diri," tambah Felix.

"Semua isi presentasi ini hanya untuk informasi umum saja dan tidak untuk digunakan sebagai saran perdagangan & investasi, termasuk semua metode, teknik, atau indikator yg disajikan pada presentasi ini, baik semua contoh dalam pelatihan ini adalah untuk tujuan pendidikan saja. Margin perdagangan & penanaman modal adalah kegiatan bisnis yang beresiko tinggi, untuk itu Anda disarankan ikut pelatihan seperti workshop sebelum melakukan perdagangan real money secara online dan tentu semua informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan, waktu dan perubahan aturan yang ditetapkan," ungkap Felix untuk diperhatikan.

Tomi Wistan, Wakil Ketua Umum INTI bidang bisnis, usaha dan umkm yang memiliki program ini menyatakan juga disclaimer agar nanti sama sama dapat memahami bahwa INTI hanya sebagai penyelenggara sebagai edukasi tidak untuk memasarkan dan menjual produk tertentu.

"INTI melalui kegiatan Ngopi Bisnis sebagai bagian dari edukasi dan menambah networking serta hanya berupaya untuk meningkatkan intraksi bisnis dalam upaya turut serta dalam pemulihan ekonomi Indonesia dan Dunia, dan setelahnya bila ada keuntungan dan kerugian maupun manfaat dan resiko apa saja yang bisa yang terjadi akibat transaksi dan hubungan bisnis diantara berbagai pihak adalah diluar wewenang dan tanggung jawab INTI, Acara ini hanyalah Edukasi, tidak jual dan pasarin produk tertentu, semuanya adalah Pengetahuan dan Wawasan berdasarkan Pengalaman yang ada, Setiap orang memiliki hasil yang mungkin berbeda," jelas Tomi yang didampingi oleh Kendro dan Lisa Tanjung, Henning, Ketua dan Wakil Ketua bidang Bisnis ,Usaha INTI Pusat.

Sebelum dimulai acara ini, Teddy Sugianto Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa memberikan sambutan dan memberi apresiasi terhadap program INTI bidang Bisnis yang selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatannya, dan juga menyampaikan beberapa hal tentang banyak peran dan kiprah organisasi INTI yang telah berdiri 23 tahun yang lalu berikut sayap sayap organisasi INTI.

"Kami sangat bersyukur banyak anak anak muda dan pengusaha muda serta narasumber yang bertalenta setiap 2 minggu sekali melakaanakan acara Ngopi Bisnis untuk berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan dedikasinya bersama INTI dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tanpa membedakan satu sama lain, terlihat acara ini dibuka untuk umum dan siapa saja boleh ikut bergabung di dalamnya, inilah yang kami sebut INTI sebagai organisasi kebangsaan, semoga kedepan semakin mencerahkan dan dapat menggerakkan sektor ekonomi serta mampu menghadapi yang namanya krisis ekonomi," harapan dan doa Teddy yang didampingi oleh Imelda Wijaya dan Esty Wakli Bendahara INTI, Marliana, Aling Wakil Ketua dan Pengurus Pinti Pusat.

