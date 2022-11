Sosok Cory Sriwaty Sebayang, Perempuan Pertama yang Menjabat Sebagai Bupati Kabupaten Karo

TRIBUN-MEDAN.COM - Cory Sriwaty Sebayang merupakan seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo periode 2021 - 2026.

Cory Sriwaty Sebayang bersama wakilnya Theopilus Ginting menjabat sejak 26 April 2021 lalu setelah dilantik oleh Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang menjabat sebagai wakil dari Bupati Karo, Terkelin Brahmana.

Terkelin Brahmana dan Cory Sriwaty Sebayang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kari periode 2016 - 2021.

Baca juga: Sunan Kalijaga Klarifikasi Isu Perselingkuhannya dengan Denise Chariesta, Sang Putri: Hebat yaa

Cory Sriwaty Sebayang lahir di Medan, Sumatra Utara pada 21 Maret 1952. Saat ini beliau berusia 70 tahun.

Istri dari Ir. Zaman Sembiring ini menghabiskan masa kecilnya di tanah yang ia pimpin saat ini yakni Kabanjahe.

Cory Sriwaty Sebayang mulai menempuh pendidikannya dengan masuk ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kabanjahe. Lulus pada tahun 1962, Cory Sriwaty Sebayang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Kabanjahe.

Baca juga: Iwan Nasib Ditembak Mati, Polda Sumut Sebut 2 dari 4 Tersangka Sindikat Narkoba adalah Adiknya

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, pada tahun 1965, Cory Sriwaty Sebayang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kabanjahe.

Sebelum memulai karirnya di dunia politik, Cory Sriwaty Sebayang pernah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya Asean Achievement Award for the Excenllent Performance and Beauty in Hongkong, Achievment Award from Medan Major for dalam Kebersihan Lingkungan 2000, dan Achivenment Award Citra Kartini Indonesia di Jakarta 2011.

Cory Sriwaty Sebayang mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2015. Saat itu ia digandeng oleh Terkelin Brahmana sebagai wakilnya untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karo.

Kemudian pada tahun 2020 lalu, Cory Sriwaty Sebayang kembali maju ke Pilkada. Namun, kali ini ia maju sebagai calon Bupati dengan menggandeng pengusaha Theopilus Ginting sebagai wakilnya.

Pasangan ini diusung oleh dua partai pendukung yakni Gerindra dan Perindo.

Saat itu Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting bersaing dengan empat calon lainnya diantaranya Jusua Ginting/Saberina Tarigan, Cuaca Bangun/Agen Purba, Iwan Depari/Budianto Surbakti, dan Yus Felesky Surbakti/Paulus Sitepu.

Kedua Paslon Nomor Urut 5 ini memenangkan pilkada dan meraih sebanyak 59, 608 suara.

Cory Sriwaty Sebayang menorehkan sejarah sebagai wanita pertama yang menjadi Bupati di Kabupaten Karo.

Selain itu, Cory Sriwaty Sebayang juga mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama menduduki jabatan Wakil Bupati Karo, yang saat itu dia memenangkan Pilkada Karo tahun 2015 berpasangan dengan Terkelin Brahmana SH MH.

Selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo periode 2021—2024, Cory Sebayang juga terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra, Kabupaten Karo periode 2018—2023.

(cr31/tribun-medan.com)