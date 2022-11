Lirik dan Chord Lagu Batak Dongan Matua By Ementa Voice 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Dongan Matua diunggah melalui channel youtube Ementa voice official yang dirilis pada tahun 2018.

Lagu Batak Dongan Matua diciptakan oleh Robert Marbun dan dipopulerkan Ementa Voice.

Lirik Lagu Dongan Matua ini mengandung makna romantis. Dimana, sepasang kekasih memastikan hubungan mereka sampai tua.

Lirik dan ChordLagu Batak Dongan Matua

Intro: C G C

C F

Dua holong nunga sada

G C

Holongmi nang holongki

C F

Dua roha nungnga domu

G C

Di padomu Tuhani

C F

Ho nama donganku gabe

G C

Dongan mekkel dongan susah

C F

Unang be hita marsirang

G C G

Saleleng di tanoon

Reff:

C

Haholongi ma au songon

C

Au manghaholongi ho

F Ale hasudungan

C

Ai nungga hutodo ho

G

Ai nungga hupillit ho

G Ikkon ho ma donganku ito

C Dongan matua

Intro: C G C F C G C G C

C F

Ho nama donganku gabe

G C

Dongan mekkel dongan susah

C F

Unang be hita marsirang

G C G

Saleleng di tanoon

Reff:

C Haholongi ma au songon

C Au manghaholongi ho

F

Ale hasudungan

C

Ai nungga hutodo ho

G

Ai nungga hupillit ho

G

Ikkon ho ma donganku ito

C

Dongan matua

C

Haholongi ma au songon

C

Au manghaholongi ho

F

Ale hasudungan

C

Ai nungga hutodo ho

G

Ai nungga hupillit ho

G

Ikkon ho ma donganku ito

C

Dongan matua

(cr30/tribun-medan.com)